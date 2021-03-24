الرئيس التنفيذى لــ«سيتى إيدج»: 16 مليار جنيه تعاقدات مستهدفة خلال 2021

تتضمن مشروعات بمدينة العلمين الجديدة وأبراج ماسبيرو ومشروع المقصد بالعاصمة الجديدة

تنفيذ 50% من إنشاءات «ايتابا سكوير» بالشيخ زايد.. وتوقيع عقد تمويل بقيمة 1.1 مليار جنيه

الأبراج التى تسوقها الشركة تتضمن وحدات تطل على البحر وأخرى على البحيرة وثالثة على البحر والبحيرة فى آن واحد

عقدت شركة «سيتى إيدج» للتطوير العقارى مائدة مستديرة، بحضور الدكتور محمد المكاوى، الرئيس التنفيذى للشركة، لمناقشة أهم إنجازات الشركة خلال الفترة الماضية واستراتيجيتها ورؤيتها للسوق العقارية خلال الفترة المقبلة وتوضيح آخر المستجدات حول مشروعاتها والخطط المستقبلية لها، وما تم تحقيقه فى مجال التوسع بمدن الجيل الرابع.قال الدكتور محمد المكاوى، الرئيس التنفيذى للشركة، إن «سيتى إيدج» سجلت مبيعات تعاقدية خلال ٢٠٢٠ تُقدر بنحو ١١ مليار جنيه، كما حققت معدل نمو فى الأرباح بحوالى ٣٦٪ مقارنة بـ٢٠١٩ برغم التحديات الكبيرة، التى فرضتها جائحة فيروس كورونا على جميع القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع العقارى.وأضاف: «نستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية تقدر بنحو ١٦ مليار جنيه خلال العام الحالى ٢٠٢١، منها ٨ مليارات جنيه لمشروعات الشركة بمدينة العلمين الجديدة و٣ مليارات لأبراج ماسبيرو و٣ مليارات لمشروع المقصد بالعاصمة الجديدة ومليارا جنيه لباقى المشروعات».وتعتزم «سيتى إيدج» التوسع بمشروعاتها خلال العام الحالى بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك ضمن خطتها للتوسع شرق القاهرة.وتستهدف الشركة طرح مشروع متعدد الاستخدامات فى مواجهة الجامعة الأمريكية على مساحة ٧١ فدانًا، مُقسم إلى ٥٠٪ تجارى وإدارى وفندقى و٥٠٪ سكنى ونسبة مبانٍ بين ١٨ و٢٠٪، وسيتم طرح الوحدات بطرق سداد بين ٧ و٨ سنوات دون فوائد.وسبق لـ«سيتى إيدج» أن حصلت على أرض المشروع من هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة ٤مليارات جنيه يتم سداد قيمتها على ٤ سنوات، ومدة تنفيذ المشروع تصل إلى ٥ سنوات، كما سيتم تسليم الوحدات خلال ٣ سنوات ونصف السنة من التعاقد.كما تمكنت «سيتى إيدج» من الانتهاء من تنفيذ ٥٠٪ من إنشاءات «ايتابا سكوير»، حيث تستهدف الشركة افتتاح المشروع خلال عام ٢٠٢٢، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع ٢.٢ مليار جنيه.ووقعت «سيتى إيدج» عقد تمويل مع البنك الأهلى المصرى وبنك مصر تحصل بموجبه على قرض بقيمة ١.١ مليار جنيه لتمويل تنفيذ الأعمال الميكانيكية وإدخال الكهرباء والتشطيبات للمشروع.وعن مشروع «ايتابا» بالشيخ زايد، فقد حققت الشركة مبيعات تعاقدية تقدر بنحو مليار جنيه خلال العام الماضى ويتبقى عدد محدود من الوحدات التى من المستهدف تسويقها خلال العام الجارى، وقيمتها التعاقدية أقل من مليار جنيه.ومن المقرر بدء تسليم الوحدات خلال النصف الثانى من ٢٠٢١. ويقام المشروع على مساحة ٧٧ فدانًا، تم تخصيص ٨٦٪ من مساحته كمساحات خضراء مفتوحة، بينما تقام الوحدات السكنية التى يبلغ عددها ٤٩٣ وحدة على ١٦٪ من إجمالى مساحة المشروع.أما بالنسبة لتطوير منطقة «ماسبيرو»، فتتولى «سيتى إيدج» التسويق للمسطح التجارى بالمبانى، التى يتم تنفيذها كإسكان بديل لأهالى منطقة مثلث ماسبيرو تصل مساحته إلى ٨٠٠ متر، إضافة إلى ٣ أبراج على كورنيش النيل مباشرة مُخصصة لفندق ٥ نجوم ووحدات إدارية، وتستهدف الشركة طرح الجزء التجارى والمبنى الإدارى بعد شهر رمضان.من ناحية أخرى، تتولى «سيتى إيدج» إدارة وتشغيل الجزء التجارى بـممشى أهل مصر الذى يضم مطاعم وكافيهات ومحلات بخلاف المساحات المفتوحة. أما مشروعات مجرى العيون وتطوير عين الصيرة، فتُعد أجزاء مهمة للغاية من تطوير القاهرة التاريخية وتشمل مجرى العيون على وحدات سكنية يتم إنشاؤها لقاطنى المنطقتين، بالإضافة إلى أجزاء سياحية وتراثية، وسيتم إنشاء فندق صغير يشتمل على ٦٠ إلى ٨٠ غرفة، وبالنسبة لعين الصيرة ستشمل خدمات تجارية وترفيهية من مطاعم وكافيهات وتمت إضافة حديقة للأطفال.وعن العاصمة الإدارية الجديدة، نجحت «سيتى إيدج» فى تسويق ٥٠٪ من وحدات مشروع المقصد فيلات بالعاصمة، ومن المقرر بدء التسليم بنهاية أبريل المقبل.وفيما يتعلق بـ«المقصد ريزيدنس»، التى تضم وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين ١١١ مترًا و١٦٠ مترًا تسلم كاملة التشطيب، فقد تم بدء البيع بها بالربع الأخير من العام الماضى، والاستلام سيبدأ فى خلال ٦ أشهر، حيث يدخل معظم وحدات المشروع ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، منخفضة الفائدة بنظام تقسيط يمتد حتى ٢٠ عامًا.وبخصوص آخر المستجدات فى مدينة العلمين الجديدة، فإن الأبراج التى تسوقها الشركة تتضمن وحدات تطل على البحر وأخرى تطل على البحيرة وثالثة تطل على البحر والبحيرة فى آن واحد، مما يجعله منتجًا عقاريًا مختلفًا حظى بإعجاب العملاء.كما ستطلق الشركة هذا العام المرحلة الأولى من الحى اللاتينى الذى يقع فى المنطقة الجنوبية بالقرب من منطقة الجامعات ومجمع السينمات والمسرح ومدينة التراث والثقافة، ويقام على مساحة ٤٥٠ فدانًا ويتضمن نحو ١١ ألف وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين ١٠٠ متر و١٨٥ مترًا، ويغلب على طابع الوحدات الطراز المعمارى الإغريقى والرومانى المشابه بشكل كبير لطابع مدينة الإسكندرية القديمة، ومن المقرر بدء تسليم بعض الوحدات خلال العام الحالى.وتأتى من ضمن المراحل الهامة بالعلمين الجديدة، منطقة الـ«داون تاون»، التى سيبدأ التسليم بها خلال النصف الثانى من العام الحالى، وبين أكثر المراحل تميزًا، يأتى مشروع «مزارين» المقام على مساحة إجمالية تقدر بنحو ٧٠٠ فدان ويوفر لسكانه جوًا من الهدوء والرقى.وشهدت المرحلة الأولى إقبالًا كبيرًا من جانب العملاء، كما جرى الانتهاء من تسويق جميع الوحدات، ما دفع الشركة لإطلاق المرحلة الثانية تحت اسم «مزارين أيلاندز» على مساحة ١٢٨ فدانًا وتتكون من ٢٨٥ فيلا، تتراوح مساحتها بين ٣٦٤ و٦٧٢ مترًا مربعًا.