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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الطفل منذر عن دوره بـ«موسى»: محمد رمضان مثلى الأعلى

الخميس 25/مارس/2021 - 05:44 ص
الطفل منذر
الطفل منذر
هاجر رضا
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أعرب الطفل منذر مهران، عن بالغ سعادته لمشاركته في مسلسل "موسى"، المقرر خوضه السباق الرمضاني 2021، الذي يشارك في بطولته محمد رمضان ومنذر رياحنة ورياض الخولي وسمية الخشاب وعبير صبري وهبة مجدي وتارا عماد وسيد رجب وصبري فواز وأسماء جلال وحمدي الوزير، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.

وأضاف "مهران"، في تصريحات لـ"الدستور": "دوري هيكون مفاجأة للناس، وكنت عارف إني في المسلسل من قبل كليب علاء الدين، وأنا بجسد شخصية موسى وهو صغير، وهو الدور الذي يجسده الفنان محمد رمضان"، لافتًا إلى أن الفنان محمد رمضان هو مثله الأعلى.

وأشار إلى أن المخرج محمد سلامة أعجب به كثيرًا حتى أنه كان يجسد الدور دون أحاديث، فأطال من مشاهده في المسلسل لبراعته في الأداء ونطق اللهجة الصعيدية.

جدير بالذكر أن كليب مصباح علاء الدين من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد يحيى، وهو من إخراج محمد سلامة، وحقق الكليب نجاح كبير منذ طرحه.

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