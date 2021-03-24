رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غدا.. انطلاق فعاليات معرض «ذا ريل جيت» للعقارات بمشاركة 38 عارضًا و180 مشروعًا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:16 م
معرض ذا ريل جيت
معرض ذا ريل جيت
محمد تيسير
طباعة

تنطلق غدا فعاليات مؤتمر ومعرض «ذا ريل جيت» للعقارات تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك بحضور ٣٨ من كبار المطورين العقاريين فى مصر والعالم العربى لعرض فرص استثمارية كبرى داخل السوق العقارية، مما يعكس اهتمام الدولة المصرية بالقطاع العقارى والتنمية العمرانية، ضمن استراتيجية التنمية المتكاملة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
ويقام المعرض حتى٢٧ مارس الجارى بمركز مصر للمعارض الدولية، بمحور المشير فى التجمع الخامس، وتنظمه شركة إيه سى جى سى بى إى، من خلال تحالف بين كل من شركة إيه سى جى آى تى إف- الشركة الرائدة والمتخصصة فى تنظيم المعارض والمؤتمرات، وشركة كولدويل بانكر مصر- الشركة الرائدة فى مجال الاستشارات العقارية، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة؛ لضمان سلامة الزائرين والعارضين وتقديم تجربة سلسة للجميع.
ويبدأ المعرض اليوم من ١٢ ظهرًا إلى ٨ مساءً، والجمعة من ٢ عصرًا إلى ١٠ مساءً والسبت من ١٢ ظهرًا إلى ١٠ مساءً، بالإضافة إلى العروض التنافسية التى يقدمها المعرض للزائرين، حيث من المقرر عقد مجموعة من الجلسات والحلقات النقاشية تضم عددًا من كبار المطورين وأعضاء الشركة المنظمة وممثلى مكتب الاتحاد الدولى للعقار، لإلقاء الضوء على أداء القطاع العقارى فى مصر ومستقبل التنمية العمرانية فى مرحلة ما بعد كورونا، وغيرها من اللقاءات التى تهدف بشكل عام إلى دعم وتطوير السوق العقارية المحلية.
كما تشهد مراسم افتتاح المعرض تخليدًا لروح المهندس حسين صبور باعتباره إحدى القامات الكبيرة التى أثرت فى القطاع العقارى.
ويقدم معرض «ذا ريل جيت» ١٨٠ مشروعًا مختلفًا منها ٤٠ مشروعًا تشهدها مصر لأول مرة فى شتى أنحاء الجمهورية، سواء بالمحافظات أو المدن الجديدة، بالإضافة إلى عروض وتسهيلات فى الدفع والسداد تتناسب مع كل فئات المجتمع. ومن أهم المشاركين فيه سوديك وإعمار مصر وبالم هيلز وماونتن فيو ومصر إيطاليا العقارية، وصروح للتطوير العقارى، ولاند مارك للتطوير العقارى، وآكام مصر للتطوير العقارى، والتعمير العربية، والأهلى صبور للتنمية العقارية، وإنرشيا العقارية، وأورا ديفلوبرز، وبرى ديفيلوبمنتس، وتطوير مصر، وخزام للتطوير العقارى، وذا ووتر واى للتطوير العقارى، وفاوندرز، والبروج، وكريو للتطوير العقارى، وليفينج ياردز للتطوير العقارى، ومراكز للاستثمار العقارى، ونيو سيتى للتنمية العقارية، وغيرها، ومن المتوقع أن يصل عدد زائرى المعرض بنسختيه الافتراضية والواقعية ما يقرب من ٢٠ ألف زائر.
ويتضمن معرض ذا ريل جيت، نادى الاستثمار الذى سيتم إطلاقه بحضور المطورين المحليين والمستثمرين الدوليين وأكثر من ٢٥ خبيرًا استشاريًا دوليًا ومستثمرين أجانب، لبحث فرص الاستثمارات الجديدة سواء على مستوى الاستثمار المحلى أو الأجنبى، وذلك بالتعاون مع مكتب الاتحاد الدولى للعقار وشركة نيو كونسبت للاستثمار.

موضوعات متعلقة

حقيقة تسريح العاملين بـ«مصر للطيران» ترشيدًا للنفقات

بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021

موعد امتحانات شهر مارس للصف الثاني الثانوي 2021

مصادر بالتعليم تكشف مفاجأة بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي


الصور

image description

أمطار غزيرة ورعد في دمياط

image description

فصل 7 طلاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط للسب والقذف والغش

image description

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدمياط

image description

غلق وتشميع قاعة للدروس الخصوصية بحي شرق بأسيوط

image description

السيطرة على حريق بعقار في أسيوط دون خسائر بشرية

الأكثر قراءة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

موعد إجازة شم النسيم 2021

الأرصاد: طقس الخميس لطيف نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 21

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

دعاء ليلة النصف من شعبان 2021

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس للقطاع الخاص ٢٠٢١ بالتفصيل

توقعات بتأخير رحلات السفر بعد إضراب الموظفين في لندن

علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

أيام زمان

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

«القهوة والسيجار»... ميراث هيكل من تركة برنس الصحافة

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع تحسين الصورة البصرية لقلعة شالي بسيوة

«حكايات الروب الأسود» لأدهم العبودي في معرض زايد للكتاب

تاريخ الكتابة من الهيروغليفية حتى القبطية

ديوان «سطور على جدائل النور» لنعمان حسن ​بمعرض زايد للكتاب