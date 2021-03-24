غدا.. انطلاق فعاليات معرض «ذا ريل جيت» للعقارات بمشاركة 38 عارضًا و180 مشروعًا



تنطلق غدا فعاليات مؤتمر ومعرض «ذا ريل جيت» للعقارات تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك بحضور ٣٨ من كبار المطورين العقاريين فى مصر والعالم العربى لعرض فرص استثمارية كبرى داخل السوق العقارية، مما يعكس اهتمام الدولة المصرية بالقطاع العقارى والتنمية العمرانية، ضمن استراتيجية التنمية المتكاملة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

ويقام المعرض حتى٢٧ مارس الجارى بمركز مصر للمعارض الدولية، بمحور المشير فى التجمع الخامس، وتنظمه شركة إيه سى جى سى بى إى، من خلال تحالف بين كل من شركة إيه سى جى آى تى إف- الشركة الرائدة والمتخصصة فى تنظيم المعارض والمؤتمرات، وشركة كولدويل بانكر مصر- الشركة الرائدة فى مجال الاستشارات العقارية، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة؛ لضمان سلامة الزائرين والعارضين وتقديم تجربة سلسة للجميع.

ويبدأ المعرض اليوم من ١٢ ظهرًا إلى ٨ مساءً، والجمعة من ٢ عصرًا إلى ١٠ مساءً والسبت من ١٢ ظهرًا إلى ١٠ مساءً، بالإضافة إلى العروض التنافسية التى يقدمها المعرض للزائرين، حيث من المقرر عقد مجموعة من الجلسات والحلقات النقاشية تضم عددًا من كبار المطورين وأعضاء الشركة المنظمة وممثلى مكتب الاتحاد الدولى للعقار، لإلقاء الضوء على أداء القطاع العقارى فى مصر ومستقبل التنمية العمرانية فى مرحلة ما بعد كورونا، وغيرها من اللقاءات التى تهدف بشكل عام إلى دعم وتطوير السوق العقارية المحلية.

كما تشهد مراسم افتتاح المعرض تخليدًا لروح المهندس حسين صبور باعتباره إحدى القامات الكبيرة التى أثرت فى القطاع العقارى.

ويقدم معرض «ذا ريل جيت» ١٨٠ مشروعًا مختلفًا منها ٤٠ مشروعًا تشهدها مصر لأول مرة فى شتى أنحاء الجمهورية، سواء بالمحافظات أو المدن الجديدة، بالإضافة إلى عروض وتسهيلات فى الدفع والسداد تتناسب مع كل فئات المجتمع. ومن أهم المشاركين فيه سوديك وإعمار مصر وبالم هيلز وماونتن فيو ومصر إيطاليا العقارية، وصروح للتطوير العقارى، ولاند مارك للتطوير العقارى، وآكام مصر للتطوير العقارى، والتعمير العربية، والأهلى صبور للتنمية العقارية، وإنرشيا العقارية، وأورا ديفلوبرز، وبرى ديفيلوبمنتس، وتطوير مصر، وخزام للتطوير العقارى، وذا ووتر واى للتطوير العقارى، وفاوندرز، والبروج، وكريو للتطوير العقارى، وليفينج ياردز للتطوير العقارى، ومراكز للاستثمار العقارى، ونيو سيتى للتنمية العقارية، وغيرها، ومن المتوقع أن يصل عدد زائرى المعرض بنسختيه الافتراضية والواقعية ما يقرب من ٢٠ ألف زائر.

ويتضمن معرض ذا ريل جيت، نادى الاستثمار الذى سيتم إطلاقه بحضور المطورين المحليين والمستثمرين الدوليين وأكثر من ٢٥ خبيرًا استشاريًا دوليًا ومستثمرين أجانب، لبحث فرص الاستثمارات الجديدة سواء على مستوى الاستثمار المحلى أو الأجنبى، وذلك بالتعاون مع مكتب الاتحاد الدولى للعقار وشركة نيو كونسبت للاستثمار.

