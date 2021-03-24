حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن الغربية

اعتمد اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، اليوم الأربعاء، حركة تنقلات محدودة بين ضباط مباحث الوحدات بالأقسام والمراكز.وتضمنت الحركة تحريك عدد من معاوني المباحث من وإلى الأقسام والمراكز وكانت كالتالي:العقيد محمد نصحي من وكيل مباحث التموين بالغربية إلى رئيس مباحث الطرق والرائد محمود رسلان من معاون أول مباحث مركز طنطا إلى رئيس مباحث السجن العسكري بالمحلة الكبرى والرائد أحمد الديب وكيلا لإدارة مباحث التموين بالغربية والنقيب حازم سراج من معاون مباحث ثان طنطا إلى عمليات إدارة البحث الجنائي والنقيب كريم سلامه من معاون مباحث مركز قطور إلى معاون أول مباحث مركز طنطا والنقيب محمد هارون من معاون مباحث قسم ثان طنطا إلى معاون مباحث مركز طنطا.كما ضمت الحركة النقيب أحمد عبد الدايم من معاون مباحث قسم ثان إلى معاون مباحث بالطرق والنقيب زياد ذكي من معاون مركز طنطا إلى معاون مركز المحلة الكبرى والنقيب أحمد أبو حمر إلى معاون مباحث مركز المحلة والنقيب محمد الدهبي من معاون مباحث مركز المحلة إلى معاون مباحث قسم ثان طنطا.