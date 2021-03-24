رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن الغربية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:16 م
اللواء هاني مدحت
اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
اعتمد اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، اليوم الأربعاء، حركة تنقلات محدودة بين ضباط مباحث الوحدات بالأقسام والمراكز.

وتضمنت الحركة تحريك عدد من معاوني المباحث من وإلى الأقسام والمراكز وكانت كالتالي:

العقيد محمد نصحي من وكيل مباحث التموين بالغربية إلى رئيس مباحث الطرق والرائد محمود رسلان من معاون أول مباحث مركز طنطا إلى رئيس مباحث السجن العسكري بالمحلة الكبرى والرائد أحمد الديب وكيلا لإدارة مباحث التموين بالغربية والنقيب حازم سراج من معاون مباحث ثان طنطا إلى عمليات إدارة البحث الجنائي والنقيب كريم سلامه من معاون مباحث مركز قطور إلى معاون أول مباحث مركز طنطا والنقيب محمد هارون من معاون مباحث قسم ثان طنطا إلى معاون مباحث مركز طنطا.

كما ضمت الحركة النقيب أحمد عبد الدايم من معاون مباحث قسم ثان إلى معاون مباحث بالطرق والنقيب زياد ذكي من معاون مركز طنطا إلى معاون مركز المحلة الكبرى والنقيب أحمد أبو حمر إلى معاون مباحث مركز المحلة والنقيب محمد الدهبي من معاون مباحث مركز المحلة إلى معاون مباحث قسم ثان طنطا.

موضوعات متعلقة

موعد إجازة شم النسيم 2021

ضبط شاب تحرش جسديا بفتاة داخل مترو باب الشعرية

محمد الباز: عبدالله رشدي «مش داعية».. ولا فرق بينه وبين حنين حسام

التعليم تزف بشرى سارة لطلاب الأول والثاني الثانوي


الصور

image description

أمطار غزيرة ورعد في دمياط

image description

فصل 7 طلاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط للسب والقذف والغش

image description

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدمياط

image description

غلق وتشميع قاعة للدروس الخصوصية بحي شرق بأسيوط

image description

السيطرة على حريق بعقار في أسيوط دون خسائر بشرية

الأكثر قراءة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

موعد إجازة شم النسيم 2021

تعرف على مواعيد صرف رواتب أبريل ومايو 2021

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

دعاء ليلة النصف من شعبان 2021

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس للقطاع الخاص ٢٠٢١ بالتفصيل

توقعات بتأخير رحلات السفر بعد إضراب الموظفين في لندن

علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

أيام زمان

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

«القهوة والسيجار»... ميراث هيكل من تركة برنس الصحافة

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

الأخوان أمين وسليم عطاالله.. نقطة التحول فى حياة سيد درويش

أمل الشربيني في لقاء عن الترجمة إلى العربية بالبرنامج الثقافي غدا

عواطف عبدالرحمن: بعض التيارات المسيطرة على الحركة النسوية أساءت للمرأة

بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع تحسين الصورة البصرية لقلعة شالي بسيوة