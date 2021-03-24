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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الهجرة تبحث مع صناع المحتوى الرقمي الترويج لمصر

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:15 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
وفاء علي
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عقدت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعًا مع عدد من صناع المحتوى الرقمي المصريين داخل وخارج مصر؛ لبحث التعاون المشترك وتضافر الجهود لإبراز الثقافة المصرية والترويج لصورة مصر الصحيحة خارجيًا، من خلال ما يقدموه من محتوى مهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعربت وزيرة الهجرة عن إعجابها بما لدى هؤلاء الشباب من قدرة على التأثير في شريحة كبيرة من الجمهور على وسائل التواصل والمنصات الرقمية، مشيدة بالمحتوى المتنوع الذي يقدموه حيث يتسم بما يتركه من أثر مجتمعي ونفسي جيد، مشيرة إلى أن الجيل الجديد أصبح أكثر وعيًا بصناعة المحتوى، وعلينا أن نولى اهتمامًا أكبر بهذه الفئة، لما استطلعوا تحقيقه من تأثير في الجمهور.

وأكدت الوزيرة أن مصر في هذه الفترة تواجه عددًا من التحديات وتخوض حربًا إعلامية ومعلوماتية شرسة، يريد البعض فيها بث وترويج صورة مغلوطة عن مصر بالخارج، ما يستدعي تضافر الجهود للرد على ما يثار من شائعات عن مصر بالخارج، وتصحيح تلك الصورة المغلوطة التي يروج لها البعض، من خلال وضع سياقات إعلامية متنوعة تضمن تسليط الضوء على ما يميز وطننا مصر، وإبراز الثقافة والعادات المصرية الطيبة والمتمثلة في عدد كبير من الجوانب الحياتية للمصريين، والتي قد لا يعرف العالم الكثير عنها.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى عدد من المبادرات التي أطلقتها الوزارة التي تهدف بها مواجهة حرب طمس الهوية المصرية، كالمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" التي تسعى للحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز روح الانتماء في نفوس الأجيال الجديدة من المصريين بالخارج، ويحدث ذلك من خلال ما يقدم من مادة تعليمية مبسطة وإنتاج مواد فيلمية مصورة تستهدف التعريف بالحضارة والثقافة المصرية كذلك المشروعات القومية والمناطق الأثرية، فضلا عن مبادرة "مصرية ب 100 راجل " التي تستفيد من نجاحات المرأة المصرية بالخارج ومساهمتهم في الترويج للصوة الصحيحة عن مصر في مجتمتعاتهم.

وأكدت الوزيرة أهمية الدور الذي من الممكن أن يلعبه صناع المحتوى المصريين داخل مصر وخارجها، في الترويج لمصر والتركيز على إبراز الروح والثقافة المصرية المتأصلة والتاريخ الحافل، وقد يشكل ذلك تأثيرًا كبيرًا في أوساط ووسائط مواقع التواصل الاجتماعي.

بدورهم أعرب صناع المحتوى الرقمي المشاركين في اللقاء عن سعادتهم بلقاء وزيرة الهجرة، لما يعكسه هذا اللقاء من اهتمام الدولة بصناع المحتوى الرقمي، ولمس أهمية ما يلعبوه من دور في التأثير على الجمهور من خلال ما يقدموه من محتوى متنوع على وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة.

وأكد صناع المحتوى الرقمي حبهم الكبير لمصر، ورغبتهم الحقيقية في إبراز الوجه الحقيقي عن مصرنا الجميلة، والمساهمة في الجهود المبذولة للرد على ما يتم ترويجه من شائعات حول مصر، حيث لدينا من الثقافة والحضارة ما نتباهى به أمام العالم، وحاء الوقت لأن تجوب هذه الصورة مختلف دول العالم.

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