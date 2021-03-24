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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة 4 متهمين باستعراض القوة وقتل مواطن فى البساتين للجنايات

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:09 م
إحالة 4 متهمين
إحالة 4 متهمين
عادل عبد العال
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أحالت النيابة العامة، 4 متهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات بتهمة استعراض القوة والعنف والتسبب في وفاة مواطن بالبساتين.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمون هم كل من "بطل. م" حارس عقار و"شعبان. م" عامل و"حسانين. ا" عامل و"عبدالله. ع" عامل وجميعهم محبوسون، أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والأذى ضد المجني عليه محمود إبراهيم بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق أذى مادي ومعنوي قبله لفرض السطوة عليه وتكدير أمنه وسكينته وطمأنينته وتعريض حياته والعامة للخطر.

وأضاف أمر الإحالة أنه حال كونهم أربعة أشخاص قد ترتب على جريمة البلطجة الجناية التالية بأن تعدوا بالضرب على المجني عليه عمدا حال اتفاقهم وتوافقهم جنائيا على الشجار معه بأن قاموا بالالتفاف على شكل حلقة دائرية وتقدم الأول والثاني صوبه وكالا له لكمات متعدده طارحين إياه أرضا بدفعه في صدره حال قيام الثالث والرابع بالشد من أزرهما بقيامهما بدفع العامة جانبا للحول بينهم ونجدة خصمهم فافضت أفعالهم إلى وفاة المجني عليه كما جاء بتقرير الصفة التشريحية.

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