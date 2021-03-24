مشروعات للرى والكهرباء والغاز فى 36 قرية بشبين القناطر

مدير المشروعات: 2.5 مليار جنيه لمحطات المعالجة والوحدات الصحية

المحافظ: تخدم 663 ألف مواطن وترتقى بمستوى المعيشة

مياه الشرب: 96 مشروعًا تنتظر التنفيذ خلال الفترة المقبلة

منسق المبادرة: تحديد الأولويات بعد دراسات وتواصل مع المواطنين

رئيس مركز شبين: أعمال التطوير تتم بشكل متوازٍ

الأهالى: السيسى انتشلنا من الفقر.. وحياتنا تتغير للأفضل

سكرتير المحافظة: إعادة الحياة للبنية التحتية والخدمات

يواصل رجال مبادرة «حياة كريمة» العمل بقرى مركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إذ تنفذ المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشروعات بجميع القطاعات فى ٣٦ قرية و١٤٨ تابعًا هناك.وتتضمن أعمال المبادرة كل القطاعات الخدمية خاصة قطاع البنية التحتية من خلال استكمال مشروعات المياه والصرف الصحى والغاز والكهرباء والصحة والتعليم والأبنية التعليمية وجميع الأنشطة الرياضية والثقافية، وجميع الخدمات التى يحتاج إليها المواطن، والتى تستهدف رفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كل الجوانب الخدمية والاجتماعية، لتغيير واقع الحياة لمواطنيها إلى الأفضل وعلى نحو شامل، لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كل القطاعات بالدولة.كشفت الدكتورة أمانى محمد إبراهيم، مدير المشروعات بمحافظة القليوبية، رئيس لجنة المشروعات بالمبادرة، عن أن المشروعات التى تنفذها «حياة كريمة» بشبين القناطر تكلفتها نحو ٢.٥ مليار جنيه، تتضمن إنشاء ٨٤ ألفًا و٣٧٤ مبنى، ما بين وحدات سكنية ووحدات تجارية وصحبة ومنشآت أخرى. وأشارت «إبراهيم» إلى أنه جرى إدخال شبكات المياه وتسليم الموقع بـ١٨ قرية، فى ١٥ فبراير الماضى، وهى قرى: «المريج وكفرسندوة والجعافرة والسلمانية وعرب الشعارة والحزانية والقشيش والغريرى والعطارة ومنشأة الكرام وتل بنى تميم وكفرسليمان الور وكفرالشرفا وكفرسعد بحيرى وكفرالدير والحصافة والشيخة سالمة وكفرالصهبى ونوب طحا والزهويين ونوى والكوم الأحمر». وأضافت: «يجرى حاليًا تسليم محطة معالجة منشأة الكرام، بعد بناء سور مؤقت وعمل المجسات، وسيجرى تحديد موعد مع هيئة الأوقاف ومديرية المساحة لتسليم محطة معالجة القشيش»، لافتة إلى أن وزارة القوى العاملة أنشأت وحدة تدريب متنقلة بقرية الأحراز، إذ انطلقت الوحدات التدريبية المتنقلة من ديوان عام الوزارة إلى قرية الأحراز. وأوضحت أن وحدة التدريب المتنقلة تضم ثلاث مهن، هى الملابس الجاهزة وكهرباء التركيبات والسباكة، وتقدم نحو ٢٧٠ ساعة تدريبية فى الشهر، وجرى إنجاز ٩ دورات تدريبية «٥ للملابس الجاهزة و٣ للكهرباء وواحدة فى السباكة»، وبلغ عدد المتدربين ٨٧ متدربًا.قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن مبادرة «حياة كريمة» تخدم ٧٤ ألفًا و٩٨٥ مواطنًا بمدينة شبين القناطر، و٥٨٧ ألفًا و٧٠٠ مواطن بقراها، ما يمثل نحو ٩.٥٪ من إجمالى عدد سكان المحافظة. وأضاف «الهجان» أن المبادرة تتضمن إقامة مشروعات بقطاعات التعليم والكهرباء ومياه الشرب والصحة والصرف الصحى والغاز الطبيعى والزراعة والشباب والرياضة والطرق، بهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتقليل معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأشار إلى أن شبين القناطر تحتل المرتبة الرابعة على مستوى المحافظة من حيث المساحة، بنسبة ١٤.٢٪، وتضم ٩ وحدات محلية قروية: «كفرشبين وطحا نوب ونوى والقشيش والجعافرة والمريج ومنشأة الكرام والأحراز وطحوريا»، بواقع ٣٦ قرية و١٤٨ كفرًا وعزبة وتابعًا.ونوه بأنه جرى تنفيذ مشروعات غاز طبيعى فى ٤ قرى: «الأحراز والشوبك ومنية شبين وكفرشبين»، كما جرى البدء فى مد وتدعيم وإحلال شبكات مياه الشرب بقرى «طحا نوب ومنية شبين والشوبك وعرب جهينة والصوالحة والأحراز وكفرطحوريا وكفرشبين وكفرالشوبك وكفرطحا»، مضيفًا أنه جرى بدء العمل خلال هذا الشهر وسيجرى الانتهاء منه بداية شهر مايو المقبل، بقيمة ٦٤ مليون جنيه.وقال إنه سيجرى تطوير ٦٠ مدرسة وتطهير ترع بطول ٢٠ كيلومترًا، بميزانية ٦٩ مليون جنيه، من ميزانية وزارة الرى، لافتة إلى أن مديرية التضامن الاجتماعى تفحص ١٤٨٦ منزلًا لإدراج المستحق منها بمبادرة «سكن كريم».وأشار إلى أن قطاع التعليم يحتاج إلى إنشاء ٣٧ مدرسة بتكلفة ٤٣٣.٨ مليون جنيه، فضلًا عن احتياج القرى لتجديد شبكات وخطوط المياه، بواقع ٣٦ مشروعًا، بتكلفة ١١٦.٤ مليون جنيه.وتابع المحافظ من المقرر تنفيذ ٢٤ مشروعًا بقطاع الصحة: «مستشفى مركزى ومركز طبى و٢٢ وحدة صحية» بتكلفة ٥٦٧.٥ مليون جنيه، فيما يحتاج قطاع الطرق إلى رصف ١٠٢ طريق بتكلفة ١٥٣ مليون جنيه، فضلًا عن ضرورة توصيل الغاز الطبيعى لـ٨ قرى، وإنشاء نقطة إسعاف بتكلفة ٥٠٠ ألف جنيه، وتنفيذ ٣٦ مشروعًا بتكلفة ٥٤ مليون جنيه بقطاع الشباب والرياضة.قال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى القليوبية، إن هناك ١١ قرية مخدومة بالصرف الصحى بمركز شبين القناطر بالقليوبية، هى قرى كفرشبين ومنية شبين وكفرطحا وكفرالشوبك والشوبك وعرب جهينة وعرب الصوالحة والأحراز وطحوريا وكفرطحوريا والقلزم. وأضاف: «تحتاج هذه القرى إلى تنفيذ ٩٦ مشروعًا بتكلفة حوالى ١.٤ مليار جنيه على مستوى القطاعات، من بينها ١١ مشروعًا فى قطاع مياه الشرب بتكلفة ٣٧ مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لتدعيم شبكات الكهرباء والغاز والاتصالات وتبطين الترع ورصف الطرق».قال فادى محمد سالم، منسق عام مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة القليوبية، إن المبادرة الرئاسية تمثل طوق نجاة لإنقاذ القرى المصرية، مشيرًا إلى أنه تم عرض آليات اختيار المراكز والقرى المستهدفة، والتأكيد على أن المبادرة لا تتبع أى نشاط حزبى أو سياسى، بل يشترك فى تنفيذها أكثر من ٢٤ وزارة وهيئة و٢٣ منظمة مجتمعية، بالإضافة إلى مؤسسة «حياة كريمة» وأعضاء البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة.وأضاف: «المبادرة تستهدف أكثر من ٥٠ مليون مواطن، عبر تنمية ٤٦٥٨ قرية والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق بشتى المجالات لإشاعة الرضا بين جموع المواطنين داخل الريف المصرى».وتابع «سالم»: «خلال ٣ سنوات فقط ستدخل كل المراكز بمختلف محافظات الجمهورية بشكل عام، والقليوبية بشكل خاص، فى المشروع القومى لتنمية القرى ضمن مبادرة «حياة كريمة»، واختيار الأولويات فى القرى ناتج عن إحصائيات ودراسات علمية».واستطرد: «نعمل على متابعة تنفيذ كل المشروعات القومية والخدمية التى تتم داخل القرى والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالتنفيذ داخل المحافظة، ونجوب كل الشوارع بالقرى المستهدفة، ونستمع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم، مع توضيح كل المفاهيم المغلوطة وإجهاض كل الشائعات، وتوعية وإطلاع الأهالى على كل جهود وإنجازات القيادة السياسية تجاه أهالى الريف المصرى ونحو الارتقاء بمستوى الأوضاع المعيشية فى شتى المجالات».ولفت إلى أن المبادرة تستهدف تنفيذ مشروعات الطرق والنقل والصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء والإنارة العامة والغاز الطبيعى، وتحقيق السكن الكريم والتمكين الاقتصادى، مع التدخلات الاجتماعية والتوعوية والخدمات الصحية والتعليمية والشباب والرياضة وتطوير الوحدات المحلية.وأشار «سالم» إلى أن المبادرة تركز فى مجال التدخلات الاجتماعية على الحملات التوعوية وبناء وتأهيل الإنسان، وتوفير المواد الغذائية والكساء وتجهيز العرائس وزواج اليتيمات وعقد أفراح جماعية ودفع قيمة التصالحات، بالإضافة إلى حملات التثقيف واكتشاف المواهب وإنشاء مراكز ثقافة ورفع كفاءة مراكز الشباب والرياضة والملاعب وتنمية الطفولة بإنشاء حضانات منزلية.وأكمل: «تشمل الخدمات التعليمية بناء ورفع كفاءة المدارس وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية ومحو الأمية ورفع كفاءة الحضانات وتطويرها، فيما يشمل التمكين الاقتصادى التدريب والتشغيل من خلال المشروعات متناهية الصغر، وتوفير فرص عمل وإنشاء مجمعات صناعية وحرفية، واستصلاح الأراضى الزراعية وإنشاء محطات طاقة شمسية ومزارات سياحية، بالإضافة إلى مشروعات «سكن كريم» وبناء الأسقف ورفع كفاءة المنازل وهدم وبناء المجمعات السكنية وتجهيز فرش للمنازل ومد وصلات مياه والصرف الصحى والكهرباء».وختم بقوله: «تشمل الخدمات الطبية بناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها وإطلاق قوافل طبية للخدمات الصحية بجانب البنية التحتية، التى تشمل مد شبكات المياه والصرف الصحى والغاز والكهرباء والاتصالات وإنشاء محطات رفع ومعالجة وتركيب أعمدة إنارة وتبطين الترع والمصارف».قال المحاسب خالد العرقى، رئيس مدينة ومركز شبين القناطر، إنه يتابع باستمرار مع الدكتورة أمانى محمد إبراهيم، مدير المشروعات بالمحافظة، أعمال مشروعات المبادرة بقريتى كفرشبين والقشيش، وتتضمن أعمال الصرف الصحى وتوسعات مدرسة القشيش الإعدادية وأعمال توصيلات الغاز الطبيعى ضمن مبادرة «سكن كريم» بقرى كفرشبين، مشيرًا إلى أنه يجرى العمل حاليًا فى أعمال الصرف الصحى بقرية عرب الصوالحة حيث تبين وجود غرفتى صرف دون غطاء، وتم التواصل مع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وعلى الفور تم توفير غطاءين حفاظًا على سلامة المواطنين.وأضاف «العرقى» أن جولته الأخيرة شملت تفقد المبانى الحكومية‎ ومتابعة المشروعات القومية، مشددًا على أنه أعطى تعليمات بتقديم كل التسهيلات للقائمين على تنفيذ المشروعات الجارية بنطاق الوحدة المحلية.أعرب أهالى قرى شبين القناطر عن سعادتهم بانطلاق أعمال مبادرة «حياة كريمة» بهذه السرعة والجدية، ما يسهم فى تغيير وجه الحياة داخل قراهم، مثمنين انحياز الرئيس السيسى للبسطاء، خاصة أنه انتشلهم من مستنقع الفقر والحياة غير الآدمية التى كانوا يعيشون فيها. وقال محمود سالم، من عرب الشعارة التابعة لقرية الجعافرة، إن قريتهم عانت كثيرًا من قبل، والآن تجرى أعمال تنفيذ الوصلات الفرعية لشبكة الصرف الصحى بالقرية، ما يهيئ لهم حياة أفضل كثيرًا مما سبق، وينسيهم معاناتهم. وقال محمد على، من قرية طحوريا، إنه شعر بالفرح مع بدء أعمال رفع كفاءة مكتب البريد فى قريتهم، وتوفير مكان آخر لمخصصاته، تسهيلًا على المواطنين، ولعدم إجبارهم على التنقل لقرى أخرى. وقال الحاج علاء حسين، من الجعافرة، إن أعمال التطوير التى طالت قراهم تشعرهم كثيرًا بأهميتهم كمواطنين، خاصة مع وجود الخدمات الأساسية، وتوفير كل ما يحتاجه المواطن فى قريته.قال اللواء هشام خشبة، سكرتير عام محافظة القليوبية، إن المحافظة تحتاج إلى كثير من مشروعات البنية التحتية فى عدد من القطاعات مع تطوير الخدمات. وأضاف: «يحتاج قطاع الكهرباء إلى ٣ مشروعات بتكلفة ٥ ملايين جنيه، فيما يحتاج قطاع الغاز إلى ٨ مشروعات بتكلفة ١٦١ مليونًا، وقطاع الاتصالات لـ١١ مشروعًا بتكلفة ٢٣٥.٣ مليون، وقطاع الرى لـ٦ مشروعات بتكلفة ١١٢.٥ مليون، وقطاع الطرق والنقل لـ١١ مشروعًا بتكلفة ٦٠٩ ملايين، وقطاع الأبنية التعليمية لـ١١ مشروعًا بتكلفة ٨٢ مليون جنيه». وتابع: «يحتاج قطاع الصحة بالقليوبية إلى ٨ مشروعات بتكلفة ٨ ملايين جنيه، وقطاع الإسكان إلى مشروع يتكلف ٣٨ مليون جنيه، فيما يحتاج قطاع الطب البيطرى إلى مشروعين بتكلفة ٢ مليون جنيه، والشباب والرياضة لـ١١ مشروعًا بتكلفة ١٣ مليون جنيه، والتضامن الاجتماعى ٦ مشروعات بتكلفة ٣٢ مليونًا، والزراعة ٥ مشروعات بتكلفة ٣١ مليون جنيه، ويبلغ إجمالى المشروعات فى كل القطاعات ٩٦ مشروعًا بتكلفة مليار و٣٨٢ مليون جنيه».