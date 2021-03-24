الدسوقي يشيد بأداء كهرباء القناة خلال مناقشة موازنتها المالية

عقدت اللجنة العمومية اجتماعًا الأربعاء، لمناقشة الموازنة العامة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، بحضور المهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ومحمد السيد، رئيس مجلس إدارة كهرباء القناة.وناقش جابر الدسوقي موازنة شركة القناة، برئاسة المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء، وأظهرت الموازنة القدرة علي تنمية موارد شركة القناه لتوزيع الكهرباء.وأشاد أعضاء الجمعية العامة للشركة بما حققته كهرباء القناة من أداء متميز في جميع المجالات، سواء جودة التغذية الكهربائية أو خطط الإحلال والتجديد والتوسعات وكذلك المشاريع العملاقة التي تنفذها الشركة أو الاداء المالي والتجاري رغم جائحة كورونا أو الفقد الفني والتجاري.