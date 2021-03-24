رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قناة السويس تستعين بأكبر كراكة فى الشرق الأوسط لتعويم السفينة الجانحة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:48 م
قناة السويس
قناة السويس
مصطفى دياب
طباعة
دفعت هيئة قناة السويس، بالكراكة "مشهور"، أكبر الكراكات في الشرق الأوسط، للمشاركة في عملية تعويم السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس منذ أمس الثلاثاء.

وكشفت مصادر عن أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وجه بالاستعانة بالكراكة "مشهور"، للمشاركة مع 8 قاطرات، في أعمال تعويم السفينة الجانحة، بالمجري الملاحي لقناة السويس.

وأشارت المصادر إلى استمرار أعمال تعويم السفينة البنمية الجانحة، بالمجري الملاحي لقناة السويس، بالاستعانة بـ8 قاطرات بقوة شد تصل لـ160 طنًا.

وشهد المجرى الملاحي لقناة السويس عبور قافلة سفن الشمال القادمة من بورسعيد، بالتوازي مع الجهود المكثفة التي تبذلها وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN، والتي جنحت بالكيلو ١٥١ ترقيم القناة.

وتتولى لجنة إدارة الأزمات بقيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الإشراف على أعمال تعويم السفينة، لضمان انتظام حركة الملاحة وفقًا لأعلى معايير الأمان والسلامة، وخدمة حركة التجارة العالمية.

من جهته أكد رئيس هيئة قناة السويس، أن وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة تواصل جهودها لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN والتي جنحت بالكيلو ١٥١ ترقيم القناة، خلال عبورها لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام، جاء ذلك خلال متابعته أعمال الإنقاذ وإجراءات تعويم السفينة من موقع الحادث.

ووجه رئيس الهيئة رسالة طمأنة بشأن حركة الملاحة بالقناة وانتظامها مرة أخرى من خلال مجرى القناة الأصلية، مشددا على أن قناة السويس لا تدخر جهدا لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية.

وقع الحادث، صباح أمس الثلاثاء، ويعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرا لمرور البلاد بعاصفة ترابية، حيث بلغت سرعة الرياح 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.

وتشكلت لجنة إدارة الأزمات بقيادة الفريق رئيس الهيئة، وتتم عمليات الإنقاذ الحالية من خلال إدارة التحركات بالهيئة وبواسطة ٨ قاطرات أبرزها القاطرة بركة ١ بقوة شد ١٦٠ طنا، حيث يتم الدفع من جانبي السفينة وتخفيف حمولة مياه الاتزان لتعويم السفينة واستئناف حركة الملاحة بالقناة.

وسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN تتبع الخط الملاحي EVER GREEN، يبلغ طول السفينة ٤٠٠ متر، وعرضها ٥٩ مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية ٢٢٤ ألف طن.

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس الخميس لطيف نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 21

بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021

قطعة قماش تقتل طفلًا في «خامسة ابتدائي».. والسبب صادم

موعد امتحانات شهر مارس للصف الثاني الثانوي 2021


الصور

image description

أمطار غزيرة ورعد في دمياط

image description

فصل 7 طلاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط للسب والقذف والغش

image description

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدمياط

image description

غلق وتشميع قاعة للدروس الخصوصية بحي شرق بأسيوط

image description

السيطرة على حريق بعقار في أسيوط دون خسائر بشرية

الأكثر قراءة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

موعد إجازة شم النسيم 2021

الأرصاد: طقس الخميس لطيف نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 21

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

دعاء ليلة النصف من شعبان 2021

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس للقطاع الخاص ٢٠٢١ بالتفصيل

توقعات بتأخير رحلات السفر بعد إضراب الموظفين في لندن

علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

أيام زمان

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

«القهوة والسيجار»... ميراث هيكل من تركة برنس الصحافة

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع تحسين الصورة البصرية لقلعة شالي بسيوة

«حكايات الروب الأسود» لأدهم العبودي في معرض زايد للكتاب

ديوان «سطور على جدائل النور» لنعمان حسن ​بمعرض زايد للكتاب

مناقشة رواية «مدينة الشمس» لـ مينا ناجي أونلاين