قناة السويس تستعين بأكبر كراكة فى الشرق الأوسط لتعويم السفينة الجانحة

دفعت هيئة قناة السويس، بالكراكة "مشهور"، أكبر الكراكات في الشرق الأوسط، للمشاركة في عملية تعويم السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس منذ أمس الثلاثاء.وكشفت مصادر عن أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وجه بالاستعانة بالكراكة "مشهور"، للمشاركة مع 8 قاطرات، في أعمال تعويم السفينة الجانحة، بالمجري الملاحي لقناة السويس.وأشارت المصادر إلى استمرار أعمال تعويم السفينة البنمية الجانحة، بالمجري الملاحي لقناة السويس، بالاستعانة بـ8 قاطرات بقوة شد تصل لـ160 طنًا.وشهد المجرى الملاحي لقناة السويس عبور قافلة سفن الشمال القادمة من بورسعيد، بالتوازي مع الجهود المكثفة التي تبذلها وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN، والتي جنحت بالكيلو ١٥١ ترقيم القناة.وتتولى لجنة إدارة الأزمات بقيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الإشراف على أعمال تعويم السفينة، لضمان انتظام حركة الملاحة وفقًا لأعلى معايير الأمان والسلامة، وخدمة حركة التجارة العالمية.من جهته أكد رئيس هيئة قناة السويس، أن وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة تواصل جهودها لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN والتي جنحت بالكيلو ١٥١ ترقيم القناة، خلال عبورها لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام، جاء ذلك خلال متابعته أعمال الإنقاذ وإجراءات تعويم السفينة من موقع الحادث.ووجه رئيس الهيئة رسالة طمأنة بشأن حركة الملاحة بالقناة وانتظامها مرة أخرى من خلال مجرى القناة الأصلية، مشددا على أن قناة السويس لا تدخر جهدا لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية.وقع الحادث، صباح أمس الثلاثاء، ويعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرا لمرور البلاد بعاصفة ترابية، حيث بلغت سرعة الرياح 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.وتشكلت لجنة إدارة الأزمات بقيادة الفريق رئيس الهيئة، وتتم عمليات الإنقاذ الحالية من خلال إدارة التحركات بالهيئة وبواسطة ٨ قاطرات أبرزها القاطرة بركة ١ بقوة شد ١٦٠ طنا، حيث يتم الدفع من جانبي السفينة وتخفيف حمولة مياه الاتزان لتعويم السفينة واستئناف حركة الملاحة بالقناة.وسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN تتبع الخط الملاحي EVER GREEN، يبلغ طول السفينة ٤٠٠ متر، وعرضها ٥٩ مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية ٢٢٤ ألف طن.