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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا ثيؤدوروس يرأس الاحتفالات بأسبوع «الأرثوذكسية»

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:06 م
البابا ثيودروس الثاني
البابا ثيودروس الثاني
جرجس صفوت
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ترأس صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، القداس الإلهي في كنيسة بشارة والدة الإله في المقر البطريركي بالإسكندرية، بمناسبة أسبوع الأرثوذكسية.

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن ذلك جاء بمشاركة النائب البطريركي للإسكندرية المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتيس والوكيل البطريركي في الإسكندرية.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الأسقف جرمانوس أسقف تماثيوس شارك أيضا في القداس.

وبدأت كنيسة الروم الارثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الاسكندرية وسائر افريقيا أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.

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