غدًا.. محاكمة سفير سابق بتهمة التزوير والاستيلاء على مبالغ مالية

تنظر محكمة الجنايات، غدا الخميس، أولى جلسات محاكمة "سفير سابق" في اتهامه بارتكاب جريمة الاستيلاء على 130 ألف دولار أمريكي من جهة عمله في دولة إفريقية والتزوير في محررات رسمية.وكانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية الأودن، حددت يوم الخميس 25 مارس، لبدء المحاكمة أمام محكمة الجنايات.وأحالت نيابة الأموال العامة العليا أحالت "أ. م. ن" – 47 عاما - وزير مفوض بوزارة الخارجية، ورئيس البعثة الدبلوماسية السابق بإحدى الدول الإفريقية، قبل أن يلتحق بديوان عام وزارة الخارجية، ويحمل لقب سفير، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية بعملة أجنبية بما يعادل أكثر من 2 مليون جنيه مصري، وتقديم محررات مزورة للجهات الرسمية، بقيامه بالتلاعب في فواتير أحد الفنادق الشهيرة، والتحصل على بدلات سكن وخلافه على غير الحقيقة وبالمخالفة للقانون.