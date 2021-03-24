أسترازينيكا: 29 مليون جرعة لقاح بمصنع بإيطاليا مخصصة لأوروبا وكوفاكس

قالت شركة الأدوية البريطانية السويدية "أسترازينيكا" إن الكمية البالغ قوامها 29 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا الموجودة في مصنع بإيطاليا كانت مخصصة للتوزيع في أوروبا وللتبرع للدول النامية عبر آلية "كوفاكس" التابعة لمنظمة الصحة العالمية.يأتي ذلك على خلفية تقارير نشرتها للمرة الأولى صحيفة (لا ستامبا) الإيطالية عن الجرعات، التي قالت إن "أسترازينيكا" أخفتها في مصنع في بلدة أنجاني بالقرب من روما لإمداد بريطانيا بها، وعثرت عليها السلطات الإيطالية خلال عملية مداهمة للمصنع، بناء على طلب من المفوضية الأوروبية.وأكدت "أسترازينيكا" في بيان أن معظم الجرعات الموجودة في مصنع "كاتالينت" كانت مخصصة للاتحاد الأوروبي، والباقي كان موجهًا للدول النامية من خلال "كوفاكس"، قائلة "لا توجد صادرات مخططة حاليًا بخلاف تلك الموجهة لبلدان كوفاكس. هناك 13 مليون جرعة من اللقاح في انتظار الإفراج عنها من مراقبة الجودة لإرسالها إلى كوفاكس"، بحسب ما نقلته صحيفة (الجارديان) البريطانية.وأضافت أن الـ 16 مليون جرعة المتبقية ستشحن إلى أوروبا خلال الشهر الجاري وخلال شهر أبريل المقبل.وتعد هذه الحلقة الأحدث في سلسلة الخلافات بين "أسترازينيكا" والاتحاد الأوروبي حول إمدادات لقاح كوفيد-19، وسط تعثر حملة التطعيم في دول الاتحاد.