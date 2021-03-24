منظمة برازيلية تتضامن مع سوريا في حربها على الإرهاب

جددت منظمة "فيا آراب البرازيل"، الأربعاء، تضامنها مع سوريا في حربها على الإرهاب.وقال رئيس المنظمة في البرازيل، إدواردو الياس، في رسالة تضامن مع سوريا أوردتها وكالة الأنباء السورية (سانا): "نؤكد تضامننا اللامحدود مع الحكومة والشعب والجيش السوري في مواجهة الاعتداءات الغاشمة غير المبررة والحرب الإرهابية المفروضة عليها منذ عشر سنوات من دول تريد فرض هيمنتها خدمة لمصالحها".