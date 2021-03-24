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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

في ذكرى سيامته أسقفًا.. مَن هو مطران الروم الكاثوليك؟

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:02 م
إبراهيم اسحق
إبراهيم اسحق
جرجس صفوت
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تحتفل الكنيسة الكاثوليكية القبطية، برئاسة الأنبا إبراهيم اسحق، والرومية برئاسة الأنبا جوزيف العبسي، بذكرى السيامة الاسقفية للمطران جورج بكر مطران الروم الكاثوليك في مصر.

والأنبا جورج بكر مواليد محافظة القاهرة 1946، والتحق بكليو اللاهوت الإكليريكية التي تحمل شعار القديسة حنة، في حريصا في دولة لبنان العربية الشقيق، ثم حصل على شهادة جامعة الروح القدس، وأكمل دراسته اللاهوتية في الكلية الإكليريكية "البرادو"، في ليون، ونال الليسانس القانوني.

تمت سيامته قسًا 1973، وانتقل للخدمة في معظم الرعايا التابعة لمطرانية الروم الكاثوليك في القاهرة والإسكندرية وطنطا، ثم تم تعيينه ناظرًا ثم وكيلًا ثم رئيسًا للمدرسة البطريركية في 1978، ثم رسم اسقفًا في 24 مارس 2006، في كاتدرائية الروم الكاثوليك بالقاهرة، بيد البطريرك جريجوريوس الثالث.

سافر إلى القدس في أول يونيو 2006، وخدم فيها نائبًا بطريركيًا إلى 8 يناير 2008، ثم تم انتخابه من قبل المجمع البطريركي المُنعقد في عين تراز، في يونيو2008، نائبًا بطريركيًا لمصر والسودان، وجرى تجليسه في الكاتدرائية يوم 20 يونيو 2008.

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