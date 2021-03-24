تعقيم دوري لمحكمة العباسية وتشديد على التدابير الاحترازية

شدد رئيس محكمة شمال القاهرة، المستشار محسن دردير، على التعقيم دوري للمحكمة، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والاستعانة بالطب الوقائي لتعقيم المحكمة.كان المستشار عبده عطية الأودن، رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، قد أصدر قرارًا بتنظيم عمل الدوائر الجنائية خلال أدوار الانعقاد، بالحضور لمدة 3 أيام مع حضور جلسة صدور الأحكام إذا خالفت الجلسة أيام الحضور، وتكليف المكتب الفني بتأجيل القضايا المنظورة أيام الانعقاد بالتنسيق مع الدائرة المختصة، وذلك تماشيًا مع المستجدات الراهنة، ومواكبة توجه الدولة بمراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنعًا للتجمعات وحرصًا على سلامة القضاة ومعاونيهم والمحامين والمتقاضين وحفاظًا على كل المترددين على المحاكم.