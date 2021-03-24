اشتراطات الحصول على شهادة قياس مستوى المهارة من القوى العاملة

حددت وزارة القوى العاملة اشتراطات الحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وذلك من مكاتب العمل المنتشرة على مستوى المحافظات.وتتضمن الاشتراطات اللازمة للحصول على الشهادة:1- البطاقة الشخصية (ويحفظ بصورة منها).2- طلب بإسم مدير مكتب القوى العاملة المختصة.3- خطاب من منطقة القوى العاملة المختصة بقياس مستوى المهارة في حالة إجراء القياس خارج دائرة اختصاصها.ويتم دفع الرسوم المقررة التي قد تصل لنحو 10 جنيهات، بحوالة بريدية بإسم مدير مديرية القوى العاملة المختصة، ويحدد ثلاثة أسبوعيًا لعقد لجنة قياس مستوى المهارة بالاتفاق مع المنشآت المختلفة على حسب المهن.