تكليف عمرو أبوالعينين بتسيير أعمال «مصر للطيران»

أصدر الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، قرارًا اليوم بتكليف الطيار عمرو أبوالعينين بتسيير أعمال مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بجانب عمله رئيسًا لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية خلفًا للطيار رشدي زكريا الذي تقدم بطلب إعفاءه من منصبه، نظرًا لظروف صحية.كما تقدم وزير الطيران المدني بالشكر والتقدير للطيار رشدي زكريا على جهوده خلال فترة رئاسته للشركة القابضة لمصر للطيران.