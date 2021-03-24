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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط شاب تحرش جسديا بفتاة داخل مترو باب الشعرية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:18 م
جريدة الدستور
عمو المزيدي - هدير مصطفى
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شهدت محطة مترو باب الشعرية واقعة تحرش جديدة، حيث هتك أحد الأشخاص عرض فتاة أثناء صعودها السلالم داخل المحطة.

بداية الواقعة عندما كانت فتاة بمحطة مترو باب الشعرية بصحبة خطيبها وأثناء صعودها سلالم المترو وراء خطيبها بهدف شراء بعض تجهيزات شقة الزوجية الخاصة بهما، فوجئت بقيامه بإمساكها من الخلف، وعندما فعل ذلك صرخت بالمحطة ليلتفت لها خطيبها وأخبرته بما حدث على الفور تم الإمساك به من قبله وبعض المواطنين.

وعقب ذلك حاول خطيب الفتاة التعدي على المتهم إلا أن الناس أخبرته بعدم فعل ذلك وتسليمه لقوات الشرطة المتواجدة بمحطة المترو، وتم تسليمه للشرطة التى بدأت فى استجوابه وأنكر الاتهامات الموجهة إليه.

وحرر أفراد قسم شرطة خامس المترو محضرا بالواقعة رقم 4181 لسنة 2021 جنح الموسكي، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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