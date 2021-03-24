نضال الشافعي «سيناوي» في «الاختيار 2»

أكد الفنان نضال الشافعي أنه سعيد بتجربة مسلسل "الاختيار" في جزئه الثاني، والمنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.وأشار الشافعي لـ"الدستور"، أنه يظهر كضيف شرف خلال أحداث العمل الرمضاني، لافتًا إلى أنه سعيد بالترشيح للعمل من قبل مخرجه بيتر ميمي، مؤكدًا على انه أنتهى من تصويره مؤخرًا ويظهر خلال أخر حلقات العمل.وقال الشافعي، أنه يجسد شخصية شاب سيناوي يظهر بطولات أهل سيناء في حبهم لمصر، ويظهر كم التضحيات التي تقع على عاتق أهالي هذه المدينة الباسلة والتي كثيرًا ما قدمت بطولات في حب الوطن على مر التاريخ.ويقدم بطولة الجزء الثاني من مسلسل الاختيار مجموعة كبيرة من النجوم الذين يحظون بحب الجمهور على رأسهم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وعمرو عبدالجليل ومراد مكرم ويظهر عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف على رأسهم محمد فراج وخالد النبوي وإياد نصار وأشرف عبدالباقي والمسلسل من تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي.