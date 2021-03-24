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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع تحسين الصورة البصرية لقلعة شالي بسيوة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:54 م
اللواء خالد شعيب،
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،
آلاء حسن
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وقع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومى التنسيق الحضارى، بروتوكول تعاون للبدء في تطوير ميدان الجامع الكبير والمنطقة المحيطة بقلعة شالى بسيوة للحفاظ على الرؤية البصرية والطابع العمراني الحضارى المتميز لواحة سيوة.

وأكد المهندس محمد أبوسعدة، أن الجهاز دوره القيام بمشروعات رائدة نموذجية تنفذ على مستوى المحافظات، لذلك كان المستهدف تنسيق المناطق المحيطة والفراغ العمرانى لقلعة شالى ووضع رؤية بصرية للمنطقة ذات الطبيعة والعمران المتميز، بما يحافظ على القيمة التراثية لسيوة.

وقد تم توقيع البروتوكول بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والنائبة فتحية السنوسي والمهندس إبراهيم الحفيان مدير التخطيط العمراني بالمحافظة والعميد عصام عبد الغنى رئيس مدينة سيوة وجميع مديري الإدارات المعنية، والوفد المرافق لرئيس الجهاز المكون من الدكتور حسن بهجت رئيس الإدارة المركزية للبحوث والسياسات بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، الدكتور هابي حسني مدير المكتب الفني بالجهاز، والدكتورة هايدي شلبي مدير المناطق التراثية بالجهاز، ومحمود عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالجهاز.

يذكر أن الجهاز قام بعقد حوار مجتمعي بشيوخ سيوة حول مشروع التطوير، وقد تم الاخذ في الاعتبار ارائهم للوصول للشكل النهائي للمشروع، وسيستمر تنفيذ المشروع حوالي 7 أشهر.
بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع تحسين الصورة البصرية لقلعة شالي بسيوة
بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع تحسين الصورة البصرية لقلعة شالي بسيوة
بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع تحسين الصورة البصرية لقلعة شالي بسيوة
بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع تحسين الصورة البصرية لقلعة شالي بسيوة
بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع تحسين الصورة البصرية لقلعة شالي بسيوة
بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع تحسين الصورة البصرية لقلعة شالي بسيوة

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