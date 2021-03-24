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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«حكايات الروب الأسود» لأدهم العبودي في معرض زايد للكتاب

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:53 م
حكايات الروب الأسود
حكايات الروب الأسود
ايهاب مصطفى
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(حكايات الروب الأسود) هكذا عنون الروائي والمحامي (أدهم العبودي) إصداره الجديد مع (دار الهالة للنشر والتوزيع)، ليكون إضافة نوعية؛ يقدم فيها المؤلف 57 تجرِبة من مساره الثري كمحامٍ آمن برسالته ومهنته رغم كل العقبات التي يصطدم بها مثله في مساره المهني.

المحاماة مهنة المتاعب والمواقف؛ التي طالما ارتبطت بالشبهات من خلال تلقينا المتكرر لصورة نمطية لممتهنيها؛ والتي صنعتها الدراما الساخرة، والحكايات المتداولة من الواقع المعاش، وهنا يضع أمامنا الناشر سؤالا جوهريا ضمن كلمة ظهر الغلاف:

"هل استطاع (أدهم العبودي) المحامي -قبل أن يكون كاتبًا روائيًّا- أن يجيب عن الأسئلة التي تدور في أذهان النّاس عن المحاماة والقضاء والعدالة والقانون وكيفية تطبيقه؟ هل يُمكن أن يسترشد النّاس بهذه الحكايات لتبديل الصورة الذهنية السائدة عن المحاماة؟"

تبقى الإجابة حقًّا كاملًا للقارئ بعد أن يتنقل بين صفحات الكتاب، التي لا تخلو من فيض من المحبة والعطاء، وإضاءات حية دون أن نغفل الحضور القوي والذكاء المتَّقِد في التعامل مع الإشكالات القانونية، فهل سيكسب (أدهم العبودي) رهانه في كسب مزيد من التضامن مع هذه المهنة التي كرس حياته لأجلها، ويجعلنا نؤمن بها كما نؤمن بكل ما يخدم الإنسان فينا والإنسان الذي حولنا.
«حكايات الروب الأسود» لأدهم العبودي في معرض زايد للكتاب
«حكايات الروب الأسود» لأدهم العبودي في معرض زايد للكتاب

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