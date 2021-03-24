مستثمر يُثمن دور «حياة كريمة» في تحسين معيشة أهالى قرى الصعيد

ثمن المهندس على حمزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، أهمية دور مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا في القرى والريف.وأضاف حمزة في تصريح لـ"الدستور"، أن أهالى الصعيد بدأوا يشعرون بنتائج المبادرة في حياتهم، مؤكدًا أن توقيتها مناسب في ظل حالة الركود التي يشهدها العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا.وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن المبادرة لعبت دور كبير في تنمية القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا، مشيرًا إلى أن هناك مصانع تابعة للجمعية سوف تشارك في المبادرة.