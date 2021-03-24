«الكاثوليكية» للأقباط: لنمزج الطلبات مع قراءة الكتب المقدسة

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية الحلقة الأحدث من حملة "كلمة اليوم" وجاءت الحلقة التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن القراءة المقدسة.وقالت الكنيسة في الحلقة:"اطلبوا وأنتم تقرأون فتجدوا وأنتم تتأملون، اقرعوا وأنتم تصلون فيفتح لكم بالتأمل".وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.