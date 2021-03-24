أمطار غزيرة ورعد في دمياط

شهدت محافظة دمياط، مساء اليوم الأربعاء، هطول أمطار غزيرة، بعد أن شهدت المدينة موجة من الرياح الشديدة، أعقبها هطول الأمطار، حيث تشهد المحافظة حالة من الطقس السيئ حيث بدأت برياح شديدة وبعدها أمطار متقطعة، بعدها تردد دوى الرعد والبرق في سماء المحافظة.ومن جانبها رفعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.