غدًا.. الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد البشارة المجيد

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، غدًا الخميس، بعيد البشارة.وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك:"نحتفل غدًا بعيد البشارة، وهو عيد للبشر وللرب معا، فهو ذكرى لقاء مشيئة الله مع طاعة إنسان، وذكرى لقاء إرادة الله والـ "نعم" من الإنسان. وثمرة اللقاء كلمة: الله الكلمة المتجسدة، شخص المسيح".أضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نعم كل لقاء للرب وإرادته مع نعم الإنسان يثمر كلمة، يثمر ابن، يسوع المسيح اليوم وهنا في هذه الأيام، ما زلنا نحتاج لهذا اللقاء، لأننا نحتاج لثمرته: نحتاج لمن وحده يكفي، للمسيح".وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.