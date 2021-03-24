مجلس «طب الأسنان» يكرم نائب رئيس جامعة الأزهر

كرم مجلس كلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور تامر حمزة، عميد الكلية، الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات؛ لجهوده المخلصة خلال مدة عمله رئيسًا لقسم طب الفم وأمراض اللثة والتشخيص وأشعة الفم، من خلال إشرافه ومناقشته لعديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في كليات طب الأسنان بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، إضافة إلى نشاطه العلمي الكبير من خلال إسهاماته المتميزة في مختلف المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.يأتى ذلك فضلا عن حرص نائب رئيس الجامعة الشديد على التعليم الطبي المستمر من خلال تنظيمه عديدًا من ورش العمل التي تناولت كل ما هو جديد وحديث في مجالات اكتشاف وتشخيص وعلاج أورام الفم، إضافة إلى جهوده في تدعيم الكلية بأجهزة حديثة ومتطورة تساعد في الكشف المبكر عن أورام الفم، إضافة لخدمة المجتمع من خلال اشتراكه بعديد من القوافل الطبية التي قدمت خدمات طبية بالمجان للمحتاجين.جدير بالذكر أن كلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التى حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.