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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 1000علبة سجائر محظور تداولها بطنطا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:44 م
ضبط سجائر
ضبط سجائر
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية برئاسة السيد محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين حملة موسعة ضمت ياسر مراد مدير الرقابة ومحمد الشيخ مفتش التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1000علبه سجائر محظور استخدامها بمحل بطنطا.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر رقم 10545 جنح أول طنطا.

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