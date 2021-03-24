ضبط 1000علبة سجائر محظور تداولها بطنطا

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية برئاسة السيد محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين حملة موسعة ضمت ياسر مراد مدير الرقابة ومحمد الشيخ مفتش التموين.وأسفرت الحملة عن ضبط 1000علبه سجائر محظور استخدامها بمحل بطنطا.تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر رقم 10545 جنح أول طنطا.