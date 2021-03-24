الكويت تسجل 1299 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1299 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الكويت إلي 223 ألفا و42 إصابة.وقال المتحدث باسم الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء: إنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلي 1256 حالة، فيما تم تسجيل 1212 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 207 آلاف و392 حالة.