البابا يشرح تقسيم الصوم الكبير فى حلقة الصوم المقدس

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الحلقة الأحدث من حملة الصوم المقدس عن تقسيم الصوم الكبير.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 55 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.