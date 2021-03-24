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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بسبب علاقة غير شرعية.. حبس المتهمين بقتل شاب في الوراق

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:44 م
حبس
حبس
عمرو المزيدي - ندى حمدي
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أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس المتهمين بقتل شاب في الوراق، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لشكهما في علاقته غير الشرعية لزوجة أحدهما وشقيقة الآخر بمنطقة الوراق في الجيزة، وطلبت النيابة الاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تبين من التحريات الأولية أن قُتل شاب يدعى "تامر. م" على يد اثنين وهم "ط. ح" و"ا. س" وتسديد عدة طعنات متفرقة بجسده، فسقط قتيلا.

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة، تفاصيل مقتل شاب على يد اثنين على الطريق الدائري بالوراق، أن المتهمين أقدما على قتل المجني عليه، لشك الأول في زوجته أنها على علاقة به، والثاني لعلمه بأن شقيقته على علاقة غير شرعية بالمجني عليه، فاستدرجه المتهمان للطريق الدائري وقتلاه.

تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد مقتل شاب يبلغ من العمر ٣٣ عامًا نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض (مطواه)، بإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه يدعى "تامر.م"، قتل على أيدى أثنين ويدعوا " ط.ح" و" ا.س"، حيث سدد له عده طعنات أنهت حياته فى الحال، لشكهم في معاشرة المجني عليه لزوجة الأول وشقيقة الثاني.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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