إجراء تحليل مخدرات مفاجئ لموظفى الإدارة الصحية بسمنود

قالت الدكتورة نبيلة خليل مدير إدارة سمنود، إنه تم اليوم البدء في إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات بين موظفي الجهاز الإداري بإدارة سمنود الصحية من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي واللجنة المشكلة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة وهم عضو وحدة الكشف عن المخدرات والعضو الممثل عن مصلحة الطب الشرعي وتم الكشف بشكل مفاجئ على الموظفين.وأوضح الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، أنه يتم إجراء التحليل بصورة مفاجئة، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل وإحالته إلى النيابة الإدارية، كما يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي، الإفصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل، أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بتكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الإدارات والمؤسسات المختلفة بالتوازي مع مبادرات التوعية.