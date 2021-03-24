رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إجراء تحليل مخدرات مفاجئ لموظفى الإدارة الصحية بسمنود

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:04 م
إجراء تحليل مخدرات
إجراء تحليل مخدرات
أحمد فودة
طباعة
قالت الدكتورة نبيلة خليل مدير إدارة سمنود، إنه تم اليوم البدء في إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات بين موظفي الجهاز الإداري بإدارة سمنود الصحية من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي واللجنة المشكلة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة وهم عضو وحدة الكشف عن المخدرات والعضو الممثل عن مصلحة الطب الشرعي وتم الكشف بشكل مفاجئ على الموظفين.

وأوضح الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، أنه يتم إجراء التحليل بصورة مفاجئة، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل وإحالته إلى النيابة الإدارية، كما يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي، الإفصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل، أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بتكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الإدارات والمؤسسات المختلفة بالتوازي مع مبادرات التوعية.
إجراء تحليل مخدرات مفاجئ لموظفى الإدارة الصحية بسمنود
إجراء تحليل مخدرات مفاجئ لموظفى الإدارة الصحية بسمنود
إجراء تحليل مخدرات مفاجئ لموظفى الإدارة الصحية بسمنود
إجراء تحليل مخدرات مفاجئ لموظفى الإدارة الصحية بسمنود
إجراء تحليل مخدرات مفاجئ لموظفى الإدارة الصحية بسمنود
إجراء تحليل مخدرات مفاجئ لموظفى الإدارة الصحية بسمنود

موضوعات متعلقة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

حقيقة قيادة مروة السلحدار سفينة قناة السويس الجانحة

موعد إجازة شم النسيم 2021

بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021


الصور

image description

أمطار غزيرة ورعد في دمياط

image description

فصل 7 طلاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط للسب والقذف والغش

image description

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدمياط

image description

غلق وتشميع قاعة للدروس الخصوصية بحي شرق بأسيوط

image description

السيطرة على حريق بعقار في أسيوط دون خسائر بشرية

الأكثر قراءة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

موعد إجازة شم النسيم 2021

الأرصاد: طقس الخميس لطيف نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 21

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

دعاء ليلة النصف من شعبان 2021

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس للقطاع الخاص ٢٠٢١ بالتفصيل

توقعات بتأخير رحلات السفر بعد إضراب الموظفين في لندن

علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

أيام زمان

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

«القهوة والسيجار»... ميراث هيكل من تركة برنس الصحافة

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع تحسين الصورة البصرية لقلعة شالي بسيوة

«حكايات الروب الأسود» لأدهم العبودي في معرض زايد للكتاب

ديوان «سطور على جدائل النور» لنعمان حسن ​بمعرض زايد للكتاب

مناقشة رواية «مدينة الشمس» لـ مينا ناجي أونلاين