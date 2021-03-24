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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس البوروندي: لا ننسى دعم السيسي لنا خلال ترؤسه الاتحاد الإفريقي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:17 م
إيفاريست ندايشيميي
إيفاريست ندايشيميي
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أكد الرئيس البوروندي، إيفاريست ندايشيميي، حرص بلاده على تطوير وتعميق التعاون مع مصر، مشيدا في الوقت نفسه بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليميا، مثمنا دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لبوروندي خلال ترؤسه الاتحاد الإفريقي.

وأعرب ندايشيمي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي بقصر الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن سعادته بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، قائلا إن هذه هي الزيارة الرسمية الأولى على أرض مصر الرائعة؛ ونرغب في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات المتميزة، علاقات الصداقة القائمة منذ أمد بعيد بين الشعبين المصري والبوروندي.

وتابع أن "علامة هذه الإرادة تتجسد من خلال توقيع اليوم مذكرة تفاهم فيما يتعلق بالتعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بوروندي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وهي أمر أساسي فيما يتعلق بعلاقاتنا الثنائية".

وناشد وزيري الخارجية بالإسراع في العمل من أجل خير شعبينا المرتبطين جغرافيا من خلال نهر النيل الذي يعد الحبل السري بين دولتينا والذي ينبع من بوروندي.

وعلى الصعيد الدولي، أكد أن مصر وبوروندي مرتبطتان وتلتزمان بميثاق الأمم المتحدة، موجها التحية للدور الأساسي الذي لعبته مصر في الدفاع عن المصالح الإفريقية بمجلس الأمن بالأمم المتحدة، قائلا: "إن بوروندي لا تنسى أبدا دعمكم سيادة الرئيس خلال ترؤسكم الاتحاد الإفريقي وقت أن كان محتاجا للدعم".

وأكد الرئيس البوروندي أن هدفه في نهاية فترة رئاسته أن يكون كل مواطن بوروندي لديه من الدخل ما يكفيه لتلبية احتياجاته وخاصة الغذائية.

وقال إيفاريست: "بالنسبة للبرنامج الطموح لقد شكلت حكومة من التكنوقراط مسئولة عن تعبئة جميع الموارد، الهدف منها تحسين مستوى حياة الشعب البورندي، والتوصل سريعا إلى ذلك، وجعل الشعب يتوجه إلى العمل"، مؤكدا أن بوروندي تتوجه إلى أصدقائها الحقيقيين مثل مصر، لافتا إلى أن بلاده تدخل مرحلة جديدة للتعاون مع مصر.

ودعا الرئيس بوروندى المستثمرين المصريين للاستفادة من الفرص المتاحة في بلاده، وتوثيق العلاقات الطيبة بين البلدين.

كما وجه الرئيس البوروندى، إيفاريست ندايشيمى، دعوة رسمية إلى الرئيس السيسى لزيارة بلاده في الوقت المناسب.

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