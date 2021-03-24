بث مباشر لعظة البابا تواضروس من داخل الكاتدرائية المرقسية

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء الأربعاء، عظته الأسبوعية من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.وتبث القناة الرسمية للكنيسة عظة البابا تواضروس، كما تذاع على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 55 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.