بعد تسريحهم من العمل.. أسرة «الشوا» تستعين بـ«الهاند ميد» على مصاعب الحياة

"أزمة كورونا قعدتنا من الشغل وإحنا عندنا عيال"، تلك هي أولى الكلمات التي قالها رب الأسرة وزوجته واصفين قيام بعض مصانع منطقة الاستثمار ببورسعيد بتسريح العمال، بسبب انتشار كورونا وتسريح العمالة التي لحقت بتلك الأزمة وبات الزوج والزوجة في حيرة من أمرهما، كيف يوفران مصروف أسرة مكونة من 6 أفراد وأطفال في مراحل التعليم المختلفة، بعد انقطاع كل سبل الرزق.قررت الأسرة بالكامل أن تمتهن مهنة واحدة من أجل توفير نقود للحياة والمعيشة، وليكن شهر رمضان المبارك هو أيقونة الخير لتلك الأسرة التي ذاع صيتها من خلال فوانيس رمضان من الخرز "الهاند ميد".تقول فاطمة منصور، أم لأربعة أطفال لـ"الدستور": "بدأت رحلة البحث عن لقمة العيش في كل مكان، وذات يوم شاهدت على فيسبوك إعلانًا لرابطة الهاند ميد لتدريب الأسر بالمجان ضمن مبادرة (بيتك مصنعك)، قدمت على التقدم للتدريب، وعندما فاتحت زوجي في الموضوع رحب جدا وطلب التعلم معي وبالفعل قمنا بالتدريب سويا ليساعدني في الصناعة، بجانب التروسيكل الذي يعمل عليه".بدأت فاطمة وزوجها محمد الشوا، في الذهاب إلى التدريب، وفي وقت قليل بدآ في صناعة منتجات بسيطة، مثل المقلمة وجراب المحمول والميدالية، وبعد فترة بسيطة احترف الزوجان الهاند ميد، وقاما بصناعة منتجات متنوعة، مثل العرائس والفازات والتحف والمسابح، حيث قامت بشراء كميات قليلة من الخرز والخيوط، وبعد زيادة الطلب على منتجاتها قامت بشراء كميات أكبر لتطوير مشروعها ليكفي مصروفات المنزل، مشيرة إلى أنهم استعدوا لشهر رمضان من خلال صناعة عشرات الفوانيس، ويقومون ببيعها بأسعار تبدأ من 15 جنيهًا.اما الابنتان الأكبر في العمر "جنى وجويرية"، لم تتركا أمهما وأباهما يتحملان المسئولية وحدهما، وشاركا في صناعة المنتجات معهما، كما شاركا في التسويق من خلال مدارسهما وصفحاتهما على "فيسبوك"، وكذلك من خلال المشاركة في المعارض التي تشارك بها الأسرة.ويقول "محمد الشوا" الزوج ورب الأسرة: هناك 100 أسرة تعتمد في حياتها على صناعة الهاند ميد، وتعيش من خلالها"، ويؤكد أنها تعاني من تسويق المنتجات، بالرغم من المعارض التي يتم تنظيمها من خلال "اتحاد مصنعي الهاند ميد".وطالب الزوج محافظ بورسعيد بتخصيص معرض دائم لعارضي الهاند ميد، لحماية استقرار حياة 100 أسرة ولتشجيع العاملين في تلك المهن اليدوية التي تنقرض بسبب سوء الاهتمام بها.