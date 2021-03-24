ندى بسيوني وبرنامج «حاجة حلوة» يشهدان رفع علم مصر في طابا غدا

يعرض في حلقة الغد من برنامج "حاجة حلوة" للفنانة ندى بسيونى، المذاع على قناة النهار في الخامسة مساء، العديد من الفقرات المتنوعة، منها تقرير خاص من طابا، بمناسبة ذكرى استردادها، حيث تم رفع العلم المصري في احتفالية كبرى مع محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة.كما سيتم تقديم فقرة عن تكنولوجيا طب الأسنان مع دكتور محمد حميدو ودكتور عمرو حميدو، وفقرة ثالثة حول التطوير العقاري ومشروعات جديدة في مرسى علم واكتوبر مع استاذ طارق اسماعيل من الشركة المصرية، اما الفقرة الرابعة ستكون مع مهندسة ولاء ابراهيم صاحبة مشروع خاص بالاهتمام بالحيوانات الأليفة.وبختام الحلقة مع ندى وعم بحر وتقديم وصفة طبيعيه لطريقة عمل بلسم طبيعي من مكونات في البيت.بذكر أن البرنامج تدور فكرته حول كل ما هو جميل حولنا في داخلنا من روح، مشاعر وافكار، والجميل من العادات والتقاليد والتراث والمواقف الإنسانية، كما يهتم البرنامج بالبعد العادات السلبية والابتزاز العاطفي، وكذلك يهتم بالرشاقة والصحة والتغذية، ومعرفة كيفية الوصول إليهم بشكل أسهل.البرنامج انتاج شركه ماجيك فارما علاء الجرايحي، تقديم ندى بسيوني وعم بحر، رئيس التحرير محمد علي هاشم.