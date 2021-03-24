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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تاريخ الكتابة من الهيروغليفية حتى القبطية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:36 م
تاريخ الكتابة
تاريخ الكتابة
خالد حماد
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تاريخ الكتابة قديم قدم وجود الحضارة على الأرض، يقول دكتور إسماعيل سراج مدير مكتبة الإسكندرية السابق عبرتقديمها لكتاب تاريخ الكتابة" ظهرت تباشيرالكتابة في مصر منذ فجرالتاريخ، حيث كان لاستقرارها الاقتصادي والسياسي والديني أثره في اختراع الكتابة، الأمرالذي أدى إلى اذدهار الحضارة المصرية القديمة، على نحو ما نعرف، وبما يثيراعجاب الدنيا كلها بتلك الحضارة التي سبقت زمنها، والسبب الرئيسي كان في الأختراع العظيم الذي حول الاعتماد على الذاكرة في حفظ العلم، إلى الاعتماد على الكتابة في تقييده، وإذا كانت الذاكرة تضيع أكثره فالكتابة تحفظه كله.

ويشير إسماعيل سراج الدين إلى أن "الصور والعلامات والرموز كانت تمثل البدايات الأولى البسيطة للكتابة المصرية القديمة التي بدأت كغيرها من الكتابات القديمة في شكل رسوم يصحبها بعض الرموز فإذا اراد الكاتب مثلا أن يعبرعن الحزن رسم عينا تدمع، وكان يعبرعن الشمس أو النهار برسم دائرة تتوسطها نقطة، فإذا أضاف على هذه الدائرة ثلاثة خطوط اصبح الشكل يعبرعن الضوء.. وهكذا.

ويذهب الكاتب إلى أن "من المحتمل ان الكتابة في مصر القديمة قد ظهرت بطريقيتن:طريقة تخطيطية لم يقدر لها الانتشار وأخرى تصويرية استمروا عليها أي التعبيرعن الشيء بصورته التقريبية.

ويلفت الكاتب إلى أن "اصطلحوا المصريون القدامىعلى الكتابة بخطين ظهرت روح المحافظة فيها من خلال الجمع بين الصور والمقاطع الصوتية والرموز والحرف الهجائية في وقت واحد، وقد عبرو عنهما بكلمة "سش" بمعني الكتابة".

ويشيرالكاتب إلى أن "الأغريق أطلقوا على هذا النوع من الخط حين وفدوا إلى مصر " هيروغليفية" بمعنى الخط المقدس،والواقع أن الهيروغليفية هى الأصل الأول من الكتابة الذي تطورت عنه كل أنواع الكتابة الأخرى التي ظهرت بعد ذلك في مصر ".

يؤكد الكاتب على أن المصري القديم بدأ الكتابة بالهيروغليفية منذ الأسرة الأولي حوالي 3180 ق.م واستمرت حتى نهاية النصف الأول من الأسرة الثامنة عشرة،وسميت الكتابة في هذا العصر"المصري الكلاسيكي ".

ويؤكد اسماعيل سراج الدين على أن "حافظ المصريون على الكتابة بالهيروغليفية في كل عصورهم، وبعد ألف عام نشأ نوع سريع من الكتابة، استعمل جنبا إلى جنب مع الكتابة القديمة معتمدا على الصور المختصرة وعرف ب"الهيراطيقي".

وبفتح الأسكندرالأكبر لمصرأواخر القرن الرابع قبل الميلادي، أصبحت اللغة الإغريقية لغة رسمية في مصر، وجاءت القبطية في الخط المصري القديم في آخر مرحلة من مراحل تطوره.

جدير بالإشارة أن كتاب تاريخ الكتابة.. من التعبير التصويرى إلى الوسائط الاعلامية المتعددة " تقديم دكتور اسماعيل سراج الدين وتحرير خالد عزب وأشرف على النسخة الفرنسية آن ماري كريستان.

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