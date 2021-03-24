«أبو» يطرح فيديو كليب «ألف احتمال» (فيديو)

"وانا كل ماقوله يا قلبى خلاص سيبها وامشى.. يرجع يتغير يتحير يبدل حالى مانامشى.. مش عارف ليه تنساها.. طب ما خلاص تستناها.. مش دى اللى اتمنيتها كتير".. بهذه الكلمات طرح النجم أبو، فيديو كليب أغنيته الجديدة "1000 احتمال"، والتى سيخطف بها مسامع جمهوره ومحبيه، ويصف فيها حالة رومانسية درامية خاصة حزينة ولكن خفيفة تدور فى إطار صراع داخلى بين العقل والقلب حول سؤال يبحث عن الجواب فى الفراق والبعد، والحنين والعودة إلى الحبيب الذى طال الاشتياق إليه.ظهر أبو بــ "لوك" واحد طوال تصوير الكليب أبيض فى أبيض، وقام بأداء تمثيلى عبر به عن معنى ومفهوم دراما الكليب.. أغنية " 1000 احتمال" من كلمات منة القيعى، ومن ألحان أبو، وتوزيع موسيقى بيشوى جورج، وإخراج محمد عطوة، ومن إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.. فيديو كليب "1000 احتمال" الآن على اليوتيوب وجميع المنصات الإلكترونية وأيضا محطات الراديو.