الرئيس السيسي يعزي نائب رئيس الإمارات في وفاة شقيقه

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص تعازيه إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي فى وفاة شقيقه.وأعرب الرئيس عن بالغ الحزن والأسى لوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ووزير المالية، موجّهًا أصدق عبارات التعازى إلى أسرة آل مكتوم الكريمة وإلى شعب الإمارات الشقيق، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.