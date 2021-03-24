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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تدرس تشديد اجراءات كورونا خلال احتفالات عيد الفصح

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:30 م
كورونا في النمسا
كورونا في النمسا
وكالات
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تخطط العاصمة النمساوية فيينا ومناطق أخرى في شرق البلاد فرض قيود أكثر صرامة خلال عيد الفصح بسبب فيروس كورونا.

وأبلغ المستشار النمساوي زباستيان كورتس برلمان بلاده اليوم الأربعاء بأن العاصمة وكذلك مقاطعات النمسا السفلى وبورجنلاند تجريان مفاوضات مع وزارة الصحة لتجنب إثقال كاهل المستشفيات.

وذكرت وكالة الأنباء النمساوية أن الإجراءات المحتملة قد تشمل إغلاق معظم المتاجر قبل عيد الفصح والتحول إلى الدراسة عن بعد بعده، كما سيتم تشديد الاستخدام الالزامي للكمامات في الداخل ونظام اجراء الفحوصات للركاب القادمين من الدول المجاورة في الاتجاه الشرقي.

ومع ذلك، لا تزال الإجراءات قيد المناقشة وسيتم عرضها في وقت لاحق من مساء اليوم، وتراوح معدل الإصابة لمدة سبعة أيام في الأقاليم الشرقية بين 267 و312 إصابة لكل 100 ألف نسمة، بحسب آخر الأرقام، وبالنسبة لعموم النمسا، بلغ الرقم 240 لكل 100 الف نسمة.

وقررت الحكومة الاتحادية يوم الاثنين عدم تشديد القواعد في جميع أنحاء البلاد على الرغم من الأعداد المتزايدة.

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