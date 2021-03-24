محافظ القليوبية يلغي ندب 4 قيادات محلية للصالح العام

قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إلغاء ندب 4 قيادات محلية بمراكز قليوب والخانكة وشبين القناطر لصالح العمل والصالح العام وفق ما جاء بقرار المحافظ 406 لسنة 2021.تضمن القرار إلغاء ندب كلا من السيد أبو المجد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب ومحمد سلهابي محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية ميت حلفا ونجلاء عوض نائب سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومينة الخانكة وصبرة الأعصر رئيس الوحدة المحلية لقرية نوي بشبين القناطر.كما تضمن القرار ندب أحمد سالم رئيس الوحدة المحلية لقرية بلقس للقيام بعمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب ومحمد أبو عرب مدير إدارة البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب رئيسا للوحدة المحلية ببلقس وحسان عبد العزيز كبير باحثين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب رئيسا للوحدة المحلية لقرية ميت حلفا.