نضال الشافعى فى ضيافة «الدستور» (صور)

حل النجم نضال الشافعي ضيفًا على جريدة "الدستور"، للحديث عن أعماله الجديدة والتي سيطل من خلالها على الجمهور خلال شهر رمضان المقبل.وتحدث الشافعي عن مشاركته في شهر رمضان من خلال مسلسل "هجمة مرتدة" مع النجمين أحمد عز وهند صبري، وتحدث عن تفاصيل دوره في العمل.وتناولت الندوة الحديث عن "الاختيار 2" ومشاركته بشخصية رجل سيناوي، حيث سيطل كضيف شرف خلال العمل.وكرم مجلس إدارة "الدستور" تحت إدارة الدكتور محمد الباز نضال الشافعي، وذلك بعد تألقه خلال الفترة الماضية في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية.