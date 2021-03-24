الهند تجري اختبارات عشوائية للكشف عن كورونا وسط زيادة الإصابات

تواصل السلطات الصحية في الهند إجراء اختبارات عشوائية للكشف عن فيروس كورونا في المطارات ومحطات القطارات والحافلات في نيودلهي ومومباي، وسط زيادة في الإصابات يرى الخبراء أنهاموجة ثانية من الفيروس.ومنعت السلطات أيضا التجمعات الاحتفالية العامة خلال مهرجان "هولي" الهندوسي الشهير للألوان الذي يحل في 29 مارس في المدينتين، وفي حين أن مومباي، المركز المالي، وهي مرتع للفيروس، أمرت بالاختبارات الإلزامية في المناطق المزدحمة أوائل الأسبوع، قال مسؤولون اليوم إن حكومة دلهي أصدرت توجيهات لاخضاع المسافرين القادمين من ولايات أخرى حيث ترتفع الإصابات للاختبار.شهدت الهند تراجعا في الإصابات في نهاية 2020، ولكن الاعداد ارتفعت بشدة في الأسابيع الأخيرة، وسجلت الهند اليوم الأربعاء 47 ألفا و262 إصابة جديدة و275 وفاة في الأربع وعشرين ساعة الماضية، وهو أعلى معدل حتى الآن العام الجاري.وأعلنت الهند وهي ثالث أكثر الدول تضررا بعد الولايات المتحدة والبرازيل، أكثر من 7ر11 مليون إصابة و160 ألف وفاة حتى الآن.