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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:21 م
وفد من نواب تنسيقية
وفد من نواب تنسيقية شباب
إسلام نصير - محمد الشريف
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زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من أعضاء مجلسي «النواب» و«الشيوخ»، اليوم الأربعاء، الأكاديمة الوطنية للتدريب، ضم الوفد كلا من النائبة سها سعيد، والدكتورة هيام فاروق، عضوي مجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب، والنواب عماد خليل، وخالد بدوي، ومرثا محروس، ورشا كليب، وآية مدني، وهادية حسني، من أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية.

وقال نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الهدف من زيارة الأكاديمية هو دعمها ومساندة الدور الذي تقوم به في تنمية وتأهيل وتدريب الشباب قبل تقلد المناصب.

وأوضح النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه رغم قلة الإمكانيات وحداثة العهد، إلا أنها تقوم بدور كبير جدًا في تنمية الشباب، حيث تقدم العديد من التدريبات النوعية، لافتًا إلي أن اللقاء مع رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، تعرض لمشروع قانون إنشاء الأكاديمية الوطنية الذي تعده الأكاديمية وتدعمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكذلك الحوار المجتمعي الذي ستعقده خلال المرحلة المقبلة.

بينما قالت سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ، وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب مكان واعد لتدريب وتمكين الشباب، مضيفة أن الشباب لا يستطيعون تقلد المناصب، دون تدريب، وهذا هو دور الأكاديمية الوطنية، موضحة أن الغرض من الزيارة معرفة المشكلات والتحديات التي تواجه الأكاديمية.

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