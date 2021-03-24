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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميركل تحذر من عدم كفاية إدارة الأزمات في بلادها

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:39 م
ميركل
ميركل
وكالات
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حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من عدم كفاية إدارة الأزمات في بلادها، بسبب الإصرار على الاختصاصات السياسية.

وخلال استجواب الحكومة في البرلمان، اليوم الأربعاء، قالت ميركل إن العالم يشهد اليوم أزمات أكثر من الماضي، مشيرة إلى أنه لا توجد أزمة واحدة من هذه الأزمات قاصرة على ولاية واحدة أو بلدية واحدة بل إن أغلب هذه الأزمات يتجاوز الأراضي الألمانية، ورأت أنه لهذا السبب لا ينبغي دائما إعطاء الأولوية في مثل الأزمات للأسئلة الخاصة بالاختصاصات.

وقالت المستشارة: إنه يجب في الأزمات إعطاء الأولوية للقضية الخاصة بالممارسة الأفضل، أي أفضل سبيل للتعامل مع الأزمة، وتحدثت ميركل عن تحقيق تقدم، على سبيل المثال، في مكافحة الإرهاب الدولي: "لكننا لا نزال بعيدين عن الوصول إلى النهاية، ولا يزال يتعين علينا أن نضيف الكثير من الأمور، وإلا لن تصبح بلادنا قادرة على الصمود بشكل كاف من أجل التغلب على أزمات المستقبل التي ستواجهنا".

ورأت ميركل أن اعتزاز الولايات باستقلاليتها الذاتية أمر له ما يبرره ويجعل ألمانيا قوية، لأن ذلك يخلق التنوع، وأكدت ميركل ضرورة إصلاح المكتب الاتحادي لحماية السكان والمساعدة في الكوارث وزيادة واجباته، وطالبت بأخذ نقطة التقاطع بين مسئولية الولايات ومسئولية الحكومة الاتحادية في الاعتبار بصورة أفضل.

كان أرمين شوستر، الرئيس الجديد للمكتب الاتحادي، أعلن قبل أسبوع أن هدفه دعم الولايات ووزارة الصحة الاتحادية في إدارة الأزمة بصورة أقوى.

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