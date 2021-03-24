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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إشادة أممية بدور مصر في حل أزمة ليبيا أمام مجلس الأمن

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:15 م
يان كوبيش
يان كوبيش
محمد عمر
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أشاد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش بدور مصر والمغرب وتونس في دعم الحل السياسي للأزمة في ليبيا، مشيرا إلى أن الأطراف الفاعلة الإقليمية والبلدان المجاورة كان لها دور داعم في هذا الأمر.

وقال كوبيش في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، إن هذه الدول يسرت عدد من المسارات المساندة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.

وشدد المبعوث الأممي على أن التطورات التي حدثت في ليبيا من اختيار حكومة الوطنية تمثل توجهًا وزخمًا ينبغي الا يضيع سدى، لذا يجب مساعدة وتشجيع السلطة التنفيذية الجديدة ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتحقيق الأهداف التي حددها ملتقى الحوار السياسي الليبي والحفاظ على الزخم على جميع المسارات الليبية -الليبية، والتي ينبغي ان يتواصل عملها بطريقة تعزز بعضها البعض.

وأضاف: "تقع على عاتق القادة الليبيين مسؤولية إظهار رغبتهم في احترام التعهدات والالتزامات التي تم إقرارها في خارطة الطريق الخاصة بملتقى الحوار السياسي الليبي والتي تتفق مع إرادة الشعب الليبي".

وقال كوبيش إن القيادة الليبية تحتاج إلى دعم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي على نحو مستمر وموحد في الوقت الملائم.

وأكد المبعوث الأممي أنهم يدعمون السلطة التنفيذية المؤقتة في الأولويات الرئيسية التي حددها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وتشمل إعادة توحيد البلاد ومؤسساتها السيادية ودفع عجلة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإصلاح القطاع الأمني ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وتقديم الخدمات الأساسية لليبيين على أساس نظام لامركزي والتصدي لجائحة كورونا وتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة القائمة على حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والنهوض بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا وإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

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