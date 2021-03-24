السيطرة على نيران محدودة بجوار قاعة مناسبات فى قنا

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، على نيران محدودة اندلعت بالقرب من قاعة مناسبات شهيرة في مدينة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.وكان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد اندلاع نيران محدودة في محل فراشة بمدينة قنا بالقرب من قاعة مناسبات شهيرة.وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بقنا بـ3 سيارات إطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق، وحرر محضر بالواقعة فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.