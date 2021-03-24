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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البيت الأبيض يعلن إرسال فريق لزيارة الحدود الأمريكية المكسيكية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:12 م
البيت الأبيض
البيت الأبيض
وكالات
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يتوجه فريق من البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، يرافقه نواب من الكونجرس إلى الحدود الأمريكية المكسيكية، حيث تتسبب زيادة تدفق المهاجرين في أزمة سياسية يحاول الرئيس جو بايدن احتواءها.

وسيزور الوفد منشأة رعاية في كاريزو سبيرنغز في ولاية تكساس، على ما أفاد البيت الأبيض، الذي يتهمه الجمهوريون بالتقليل من أهمية الوضع عند الحدود الجنوبية، خصوصا وصول أطفال غير مصحوبين.

وستسمح وزارة الصحة لوسائل الإعلام بحضور الزيارة، لكن وفق ضوابط مشددة، مع إتاحة الفرصة لمحطة واحدة لإرسال كاميرا على أن تتم مشاركة الصور بين وسائل الإعلام.

وقال البيت الأبيض إنّ "إدارة بايدن ملتزمة الشفافية"، مشيرة إلى أنّ الوزارات المختلفة المكلفة إدارة الأزمة ستعمل على تسهيل وصول الصحافيين للعمل على الأرض.

وفي مقال رأي نشر في صحيفة واشنطن بوست، أعرب المصور جون موور، الذي اصدر كتابا حول الحدود الأميركية المكسيكية، عن غضبه أن بلاده تحولت من سياسة "لا تسامح" في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى سياسة "لا وصول" في عهد بايدن.

وكتب أنّ "الإدارة الحالية تولت الحكم بتعهد أن تجعل سياسة الهجرة الأميركية أكثر إنسانية وشفافية، لكنها تعجز عن الوفاء بالتزاماتها في الهدف الأخير، ما يجعل من الصعب الحكم على ادائها في الهدف الأول، نحن الصحافيين ليس لدينا وسيلة للتحقق من كيفية تحسن الظروف بالنسبة للمهاجرين".

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