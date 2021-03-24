إصابة 6 عمال فى انقلاب تروسيكل فى سمالوط بالمنيا

أصيب 6 عمال بعد انقلاب تروسيكل كان يقلهم أمام مدخل قرية العزيمة التابعة لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا وتم نقلهم لمستشفى سمالوط العام وتحرر عن الحادث المحضر اللازم.كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارا من العميد أحمد الحيني مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، يفيد بانقلاب تروسيكل يقل 6 عمال مما أسفر عن إصابتهم ولا توجد وفيات.على الفور انتقل الرائد الحسيني الشاروني رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط غرب وعلي الكيال رئيس الوحدة المحلية لقرية العزيمة، حيث تبين إصابة كل من رضا محمد سالم 29 سنة، ومصطفى عياد زكي 23 سنة، وأحمد خلف عبدالجواد 16 سنة، ويوسف سعداوي 18 سنة، ومحمد مختار 26 سنة، ومختار عبداللطيف 52 سنة، وجميعهم مصابون وتم نقلهم للمستشفى وتلقوا العلاج اللازم.تحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.