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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الطرق الصوفية» تحذر من التزاحم في مولد القنائي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:05 م
مولد القنائي
مولد القنائي
كتب : عمرو رشدى
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حذرت الطرق الصوفية من التزاحم في مولد عبدالرحيم القنائي، الذي تقام فعالياته حاليا في محافظة قنا وتنظم الليلة الختامية عشية ليلة النصف من شعبان، بمشاركة أعداد محدودة، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الشيخ أيمن القنائي شيخ الطريقة القنائية، إن احتفالات القطب عبدالرحيم القناوى هذا العام مختلفة تماما عن الأعوام السابقة، نظرًا لانتشار فيروس كورونا القاتل، ولذلك وجب على جميع الطرق الصوفية أن تكاتف جهودها للخروج هذه الاحتفالات بشكل مطمئن ولائق بأهل الصوفية.

وتابع "القنائي" أن الليلة الختامية لمولد القناوى ستبث فعالياتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالفيس بوك واليوتيوب، منعًا للتزاحم الذي يحدث في مثل هذه الظروف الخاصة.

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