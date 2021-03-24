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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

توقعات برفع معظم القيود المفروضة بسبب كورونا في روسيا خلال الخريف

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:03 م
فالينتينا ماتفيينكو
فالينتينا ماتفيينكو
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توقعت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو برفع معظم القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا في روسيا بحلول فصل الخريف المقبل في حال نجاح التطعيم الجماعي للسكان.

وقالت رئيسة المجلس في تصريح صحفي أوردته وسائل إعلام روسية الإخبارية الأربعاء "إن التطعيم الجماعي هو السبيل الوحيد للتغلب على فيروس كورونا"، مضيفة "لا توجد أسباب لعدم أخذ اللقاح باستثناء موانع طبية نادرة".

وأوضحت ماتفيينكو أن روسيا كانت إحدى الدول القليلة في العالم التي عاشت تفشي جائحة كورونا بدون اتخاذ إجراءات مفرطة أو مصطنعة أو إغلاقات أو توترات اجتماعية كبيرة، مشيرة إلى أن أحد أسباب ذلك هو الخطوات الواضحة الصحيحة التي اتخذتها قيادة البلاد.

كما عبرت رئيسة مجلس الاتحاد عن قناعتها بأن يتعامل المواطنون الروس بكل المسؤولية مع قضية التطعيم، مؤكدة أن العملية ستبقى طوعية.

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